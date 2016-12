Serie A, diciottesima giornata La Roma vince in rimonta, pari su rigore nel recupero per il Napoli a Firenze El Shaarawy, Dzeko e Perotti per il successo giallorosso. Un rigore di Gabbiadini firma il 2-2 del 'Franchi'. Clamoroso 4-3 del Cagliari sul Sassuolo. Vince anche il Torino. Pareggi in Udinese-Sampdoria e Palermo-Pescara

La Roma vince contro il Chievo e accorcia sulla capolista Juventus, portandosi a -4. Pareggio in extremis per il Napoli a Firenze, partenopei terzi, ma con un solo punto di vantaggio sulla Lazio fermata dall’Inter nell’anticipo. Vittoria del Torino grazie al tredicesimo gol di Belotti. Pare senza reti tra Sampdoria e Udinese. Pirotecnico successo in rimonta del Cagliari con il Sassuolo, che era avanti 3-1. Nello scontro salvezza tra Palermo e Pescara, pareggio nel recupero degli adriatici. Questa la sintesi della diciottesima giornata di serie A, l’ultima del 2016, orfana di Juve (già campione d’inverno) e Milan, impegnati nella finale di Supercoppa a Doha, in Qatar.Prosegue l’impressionante marcia interna della Roma che all’Olimpico ottiene la nona vittoria battendo 3-1 il Chievo e portandosi, con una gara in più, a 4 punti dalla capolista Juventus.Spalletti vuol cancellare la battuta d’arresto dello Juventus Stadium e contro il Chievo, reduce da tre risultati utili, propone la difesa a 3 e il ritorno a sorpresa di Vermaelen con Rudiger e Fazio. In mezzo Nainggolan e Stootman con sugli esterni Bruno Peres ed Emerson. In avanti El Shaarawy e Salah ai lati di Dzeko. Nel Chievo Maran si affida in difesa alla coppia Dainelli-Gamberini, mentre in attacco ci sono Meggiorini e Inglese, supportati da Birsa. La Roma, sempre vincente finora tra le mura amiche, inizia a spingere. All’11’ grande giocata personale di Dzeko che si libera bene, ma mette a lato da posizione defilata. Buona occasione per El Shaarawy che con un gran destro da fuori impegna Sorrentino (12’). Doppia chance per Salah che in mezzo all’area spara alto di destro (15’) e poi di testa su cross di Bruno Peres mette oltre la traversa (18’). De Guzman spaventa i giallorossi ma calcia fuori con Szczesny ‘immobile’ al 21’. Roma ancora pericolosa con una ’bomba’ su punizione da fuori area di Nainggolan che Sorrentino respinge come può prima del salvataggio di Gamberini chhe anticipa Fazio (24’). Al 28’ Bruno Peres su punizione colpisce il palo esterno. Ma a passare al 37’ è il Chievo: dalla destra cross di Izco, De Guzman anticipa Bruno Peres e batte Szczesny. La Roma prova a riorganizzarsi subito e trova il pari prima dell’intervallo: perfetta punizione dal limite di El Shaarawy che imita l’ex compagno Pjanic e infila il ‘sette’ alla destra di Sorrentino (46’ pt).Nella ripresa i giallorossi riprendono a macinare gioco e al 52’ completano la rimonta con il gol di Dzeko (per l’attaccante bosniaco è la rete numero 13), alla fine di una caparbia azione personale del ‘faraone’ El Shaarawy. La Roma, forte del vantaggio, controlla giocando nella metà campo dei veneti. Tante le occasioni dei giallorossi per centrare il tris: Dzeko cerca più volte la doppietta, ma o sbaglia la mira o viene fermato dal palo o, in due occasioni, da un super Sorrentino. Nel finale Perotti entra, si procura e realizza il rigore del 3-1 al 93’. La Roma chiude così il 2016 al secondo posto, con 3 punti sul Napoli, 4 sulla Lazio e 5 sul Milan, che dovrà recuperare una partita.Paulo Sousa è senza Borja Valero e deve rinunciare anche a Ilicic (problemi nel riscaldamento). Spazio a Chiesa e Cristoforo, con Bernardeschi nei trequartisti dietro Kalinic. Sarri non rischia subito Gabbiadini (che smaltisce la febbre), c'è il tridente 'leggero' Callejon-Mertens-Insigne. Buono l'approccio del Napoli alla partita, Tatarusanu mette i guantoni sulla sventola di Insigne. La Fiorentina impiega un po' a trovare le distanze fra i reparti e a imbastire qualche trama. E quando i viola sembrano aver trovato il bandolo della gara, Insigne li punisce con una perla di rara bellezza al 24': destro a giro dai 20 metri, col pallone che bacia il palo interno. Altra opportunità per i partenopei con Zielinski, poi Kalinic rischia il secondo giallo per una possibile simulazione. Il croato è rapido a rialzarsi dopo il mancato contrasto con Reina e si scusa prontamente con Tagliavento e col portiere dicendo di essere inciampato.Grande partenza viola nella ripresa. Chiesa, caparbio, lascia sul posto Ghoulam e impegna Reina. Al 51' punizione di Bernardeschi, schiena di Callejon in barriera e Reina spiazzato. Riparte il Napoli. Errore di Salcedo, Insigne favorisce il lavoro di Tatarusanu con una conclusione debole. Mertens a botta sicura su cross di Ghoulam, Olivera salva sulla linea. Tomovic sbaglia e favorisce Mertens che non si fa pregare: affonda in area e supera Tatarusanu con un destro sul secondo palo (68'). Il nuovo vantaggio partenopeo dura un giro di lancetta. Bernardeschi parte da centrocampo e scarica un diagonale che sorprende Reina. Doppietta al 69' per il carrarese. Girandola di sostituzioni, pesa quella di Zarate (per Cristoforo). All'82' lancio di Bernardeschi e l'argentino colpisce magnificamente al volo per il sorpasso della Viola. Il Napoli è stordito ma non demorde. Cinque di recupero e dopo tre Salcedo è ingenuo nell'entrata su Mertens. Tagliavento decreta il rigore e Gabbiadini (entrato all'86' per Diawara) si assume la pesante responsabilità: sinistro angolatissimo, Tatarusanu non ci arriva di poco. Al 'Franchi' è il pari definitivo. Napolli a 35 punti, Fiorentina a 27.I padroni di casa centrano il successo dopo tre sconfitte consecutive. I rossoblù subiscono un altro stop, dopo la clamorosa rimonta subita in casa dal Palermo. Mihajlovic schiera a sorpresa Obi a centrocampo al posto di Baselli, in avanti spazio a Belotti, Ljajic e Falque. Juric opta per un 3-4-2-1 con Ocampos e Ninkovic che agiranno alle spalle di Simeone.Nel primo tempo, occasioni per il Grifone, ma Simeone non centra la porta. Belotti fa tredici in apertura di ripresa, intervenendo in spaccata su una punizione dalla destra di Ljajic (49’). In pieno recupero, il ‘Gallo’ ha la chance di fare doppietta, ma Lamanna gli nega il raddoppio. Il Toro sale a 28 punti, superando la Fiorentina. Genoa fermo a 23, raggiunto da Sampdoria e Cagliari.I friulani ritrovano il pareggio dopo tre successi consecutivi. Punto prezioso per i blucerchiati dopo il rovescio del ‘Bentegodi’ col Chievo. Giampaolo schiera un 4-3-1-2 dove Fernandes agisce alle spalle del tandem offensivo formato da Quagliarella e Muriel. Delneri risponde con un 4-3-3: in attacco, ci sono de Paul, Zapata e Théréau. Nel primo tempo, prima occasione per i doriani, con Skriniar che per poco non segna su rimpallo con Théreau. Sull’altro fronte è poi Puggioni a dire di no a Zapata. Occasione per la Samp con Quagliarella, salva Danilo. Nel secondo tempo, ancora Quagliarella e Schick hanno il pallone per il gol della vittoria esterna, ma le occasioni sfumano. Udinese a 25 punti, Samp a 23.Rastelli si affida al consolidato 4-3-1-2 con Dessena-Di Gennaro-Padoin nel trio di mediani e Barella avanzato sulla trequarti, duo offensivo leggero Sau-Farias. Di Francesco con il solito 4-3-3 con Sensi in regia, Ragusa e il 18enne ghanese Adjapong spostato in avanti sull'out di destra a supporto di Defrel.Cronaca densa. Sugli sviluppi di un corner calciato da Di Gennaro, Salamon devia, Sau insacca alle spalle di Consigli (14’). Il pari neroverde porta la firma del giovane Adjapong, che batte Rafael da posizione angolata su assist di Mazzitelli (29’). Immediato il sorpasso del Sassuolo con Pellegrini, lasciato libero di calciare dalla difesa rossoblù (32’). Lo stesso centrocampista degli emiliani si fa cacciare subito dopo con rosso diretto per un’entrata su Di Gennaro (34’). Nella ripresa, la squadra di Di Francesco, nonostante l’inferiorità numerica cala il tris. Pisacane atterra Ragusa in area dei padroni di casa, per Celi è rigore: Acerbi trasforma (58’). Ma alla distanza il Cagliari fa sentire l’uomo in più. Accorcia le distanze con un diagonale di Borriello, dal 40’ per Dessena, su passaggio filtrante di Farias (63’). È il preludio del pareggio. Lo stesso Farias tenta la via della rete con un destro basso, il pallone incoccia nei piedi di un difensore e beffa Consigli (73’). Il portoghese, dopo un assist e un gol “sporco”, decide di puntare con decisione la porta e la centra con un destro all’angolino per il clamoroso sorpasso (76’). A tempo scaduto, miracolo di Consigli su girata di Giannetti. Cagliari a 23 punti, Sassuolo inchiodati alla miseria di 17 punti, appena a +7 dalla terz'ultima.3-4-2-1 per Corini che schiera Nestorovski punta unica, alle sue spalle Diamanti e Quaison. Rivoluzione di Oddo che si mette a specchio: davanti a Bizzarri il trio Campagnaro, Gyomber e Fornasier; a centrocampo Zampano, Memushaj, Bruno e Biraghi; Pettinari prima punta, Caprari e Benali sulla trequarti.La rete rosanero è tutta di Quaison, che buca al centro le retroguardia adriatica e con un destro potente fulmina Bizzarri (33’). Nella ripresa, Nestorovski sfiora il raddoppio con un colpo di testa che lambisce il palo. Nel finale, gol annullato al pescarese Fornasier per fuorigioco. In pieno recupero c’è tempo però per il rigore concesso da Massa per fallo di Gonzalez su Caprari: Biraghi spiazza Posavec per il pareggio definitivo (93’). Il Palermo è terz'ultimo a quota 10 punti, il Pescara sale a 9 come il Crotone che deve recuperare la partita con la Juventus.