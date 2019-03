Serie A, posticipo della 27ma giornata Ranieri debutto con successo, la Roma piega l'Empoli 2-1 Il nuovo allenatore giallorosso dà la scossa alla squadra, reduce dal ko nel derby e dall'eliminazione in Champions, costati la panchina a Di Francesco. Reti romaniste di El Shaarawy e Schick, in mezzo l'autogol di Juan Jesus. Espulso Florenzi. Annullata col Var una rete di Krunić nel finale

Il cambio di allenatore questa volta ha funzionato. Claudio Ranieri torna sulla panchina giallorossa e porta al successo una squadra in crisi di identità. Il tecnico di Testaccio raccoglie il testimone di Di Francesco dopo una delle settimane più complicate per la Roma e la porta al successo contro l’Empoli nel posticipo del lunedì che chiude la 27ma giornata di serie A, l’ottava di ritorno. All’Olimpico finisce 2-1. Roma sola al quinto posto a 47 punti, a -4 dal Milan e -3 dall’Inter e +3 su Atalanta e Torino. Posizione sempre pericolante per l’Empoli a quota 22, un solo punto in più del Bologna terz’ultimo.Senza Fazio, Kolarov e Džeko squalificati e Manolas, De Rossi e Pellegrini infortunatisi a Oporto, il nuovo allenatore giallorosso schiera il 4-2-3-1: Olsen; Florenzi, Juan Jesus, Marcano, Santon; Cristante, Nzonzi; Kluivert, Zaniolo, El Shaarawy; Schick. Risponde Iachini con il 3-5-2: Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Krunić, Bennacer, Acquah, Pasqual; Farias, Caputo. Arbitra Maresca di Napoli.Avvio su buoni ritmi sotto la pioggia. Passano 9’ e i padroni di casa segnano: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, El Shaarawy controlla e da posizione centrale fuori area fa secco Dragowski con un destro a giro all'incrocio (per lui nono successo personale). Immediata replica dei toscani che trovano il pareggio in modo fortunoso: su sponda di Silvestre da punizione di Bennacer, Juan Jesus salta con Marcano e di testa infila la propria porta (12’). La squadra di Iachini potrebbe addirittura sorpassare, quando al 15’ Pasqual direttamente su calcio da fermo coglie l’incrocio dei pali. Alla mezz’ora, bellissima azione della Roma, rifinita da un colpo di tacco di El Shaarawy ma sprecata da Zaniolo con un sinistro a lato da posizione favorevolissima. Al 33’ nuovo vantaggio giallorosso: Florenzi batte una punizione dalla destra quasi al calcio d’angolo, Schick stacca di prepotenza sul secondo palo e incorna alle spalle di Dragowski. Il primo tempo si chiude con un tiro centrale di El Shaarawy, facile preda del portiere dell’Empoli.Ripresa senza cambi. Primo lampo giallorosso al 53’ con un tiro da fuori di Kluivert a lato di poco. Si fa male Zaniolo, al 55’ lo rileva Perotti. Primo cambio anche per Iachini al 64’: Brighi per Acquah. Grossa chance per l’Empoli al 66’, ma Krunić impatta malissimo il pallone dal centro dell’area. Sull’altro fronte, al 72’ ancora El Shaarawy protagonista con un diagonale largo sul secondo palo di Dragowski. Partita vivissima. Su traversone di Pasqual da sinistra, Dell’Orco di testa sfiora il colpo vincente al 73’. Al 79’ Iachini richiama Farias per inserire Oberlin. Un minuto dopo, Florenzi colleziona il secondo cartellino giallo e lascia la Roma in dieci. Ranieri si copre immediatamente con Karsdorp per Kluivert. Iachini tenta il tutto per tutto mettendo Salih Uçan per Pasqual all’84’. Ultimo cambio anche per i giallorossi all’86’ con lo sloveno classe 1999 Celar per l’acciaccato Schick. Var protagonista all’87’: Krunić segna per l’Empoli, ma Maresca annulla dopo aver visionato le immagini per un precedente fallo di mano di Oberlin su rinvio di Juan Jesus. Il popolo giallorosso può tirare un sospiro di sollievo e abbracciare Ranieri.