Serie A, sesta giornata Vincono le romane e l'Udinese: Lecce, Genoa e Bologna ko Dzeko trascina i giallorossi al successo contro gli omocromi salentini. Goleada della Lazio che festeggia Immobile tra i cannonieri. Okaka torna al gol e ridà il successo ai friulani

Domenica favorevole alle squadre romane che si rialzano dopo una battuta d’arresto. La Roma passa di misura a Lecce e riscatta la sconfitta interna patita dall’Atalanta. Largo successo casalingo per la Lazio che travolge il Genoa. Torna alla vittoria l’Udinese, dopo tre sconfitte e un pareggio. Così le gare del pomeriggio domenicale della sesta giornata di campionato.Sorridono i giallorossi capitolini dopo il ko subito da una lanciatissima Atalanta. Battuta d’arresto per i giallorossi salentini, reduci dal successo in casa della Spal. Roma quinta a 11 punti, a una lunghezza dal Napoli; Lecce fermo a 6.Al ‘Via del Mare’ Liverani con il 4-3-1-2: Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Babacar, Falco. Fonseca con il solito 4-2-3-1: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Dirige Abisso di Palermo.Apre le ostilità Kolarov al 3’ con un tiro che mette in ambasce Gabriel. Replica salentina 1’ dopo con Petriccione che impegna Lopez. Al 7’ un errore di Mancini innesca il destro di Babacar, fuori. Al 27’ superlavoro per Lopez che respinge prima su Mancosu poi su Falco. Al 39’ Mancosu manca il bersaglio di poco su cross di Rispoli. Al 42’ Smalling di testa non trova la porta per un soffio.Il risultato si sblocca nella ripresa. Mkhitaryan scende sulla destra e crossa, Dzeko incorna di forza ma Gabriel ci mette del suo intervenendo goffamente e il pallone varca la linea di porta (56’). Reazione Lecce con Calderoni ma il suo destro viene alzato in corner da un difensore. Al 79’ rigore per la Roma: Calderoni tocca di mano un tiro di Dzeko, Kolarov da dischetto si fa ipnotizzare da Gabriel che si distende sulla sinistra e manda il pallone in corner (80’). Sul corner, il portiere dei giallorossi salentini neutralizza un colpo di testa di Smalling. Recupero lunghissimo di 6’, con la Roma che chiude in attacco.Reduce dalla sconfitta di misura con l’Inter, i biancocelesti passeggiano con un Genoa apparso troppo rinunciatario. In classifica Lazio a 10 punti, Grifone fermo a 5.Simone Inzaghi con il 3-5-2: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S. Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A specchio Andreazzoli: I. Radu; El Yamiq, Romero, Criscito; Ghiglione, Cassata, Radovanovic, Lerager, Barreca; Kouamé, Sanabria. Arbitra Pairetto di Nichelino.Subito avanti la Lazio con Milinkovic-Savic che al 7’ capitalizza una torre di Immobile e fulmina il Radu rossoblù. Immediata replica degli ospiti, ma sul colpo di testa di Romero Strakosha compie un mezzo miracolo. Al 14’ Marusic contenuto, solo esterno della rete. Ci prova Immobile al 20’, Radu c’è. Al 24’ doppio intervento di Strakosha per mantenere inviolata la porta: prima respinge un destro a girare di Barreca, poi sul prosieguo dell’azione si oppone di piede al tentativo ravvicinato di Lerager. Al 30’ Correa in diagonale, ci arriva Radu. Al 35’ Luis Alberto segna, ma il Var richiama Pairetto per un precedente fallo su Cassata, rete non convalidata. È buono il raddoppio di Radu al 40’, che con un sinistro di precisione batte l’omonimo portiere del Genoa. Subito dopo Correa arriva al tiro, buona risposa di Radu.Al 59’ Caicedo appena entrato (dal 52’ per Correa) si libera sulla sinistra, elude l’uscita di Radu e da posizione defilata insacca. La Lazio abbassa il ritmo e il Genoa ha qualche occasione. Criscito chiama Strakosha alla parata con un tiro da fuori al 71’ poi il portiere biancoceleste si salva alla grande su colpo di testa di Sanabria (73’). Ma il gol lo segnano i padroni di casa con una ripartenza di Luiz Felipe che manda Immobile solo davanti a Radu per il destro vincente che gli vale il quinto successo personale e la vetta dei cannonieri assieme Berardi e Zapata (78’).Dopo la vittoria all’esordio sul Milan, i friulani hanno collezionato tre sconfitte e un pareggio; tornando al successo (e al gol dopo 370') salgono a 7 punti in classifica. Felsinei bloccati a 8.Tudor con il consueto 3-5-2: Musso; Becao, Ekong, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora, Sema; Okaka, Nestorowski. Assente Mihajlovic, in panchina c’è De Leo; Felsinei in campo con il 4-2-3-1: Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Krejci; Medel, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Santander. L’arbitro è Giua di Olbia.Okaka brillante in avvio, subito cerca la porta ma la mira è alta. All’8’ è Nestorowski a provarci di testa, Skorupski blocca. Al 17’ si vede il Bologna: Orsolini su punizione trova i pugni di Musso. Passano i padroni di casa al 27’ con Okaka che di testa schiaccia in rete un traversone di Stryger Larsen.Al 51’ Denswil di testa impegna Musso. Al 61’ Olsen (dal 54’ per Orsolini) manda alto da buona posizione. Lasagna (67’) e Fofana (70’) ci provano di potenza, mira alta. All’82’ Santander di testa non inquadra il bersaglio. Dopo il fischio di chiusura, Soriano viene sanzionato col cartellino rosso per proteste.