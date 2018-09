Serie A, anticipo della settima giornata Derby capitolino alla Roma, Lazio battuta 3-1 all'Olimpico Apre un colpo di tacco di Lorenzo Pellegrini in chiusura di primo tempo. Momentaneo pareggio di Immobile nella ripresa su indecisione di Fazio. Ma Kolarov su punizione riporta subito avanti i giallorossi, che chiudono i conti con il difensore argentino che si fa perdonare l'errore

di Nicola Iannello Va alla Roma il derby della Capitale. All’Olimpico i giallorossi si impongono 3-1 sulla Lazio nell’anticipo che apre la settima giornata di serie A. La squadra di Eusebio Di Francesco dà continuità al successo ottenuto sul Frosinone nel turno infrasettimanale e sale a 11 punti in classifica. Doloroso stop per i biancocelesti che rimangono a quota 12. Partita all’insegna della correttezza (quattro gli ammoniti) e giocata in un pomeriggio di gran caldo, tanto che l’arbitro Rocchi ha concesso il time out per consentire ai giocatori di rinfrescarsi.Di Francesco con il 4-2-3-1: Olsen in porta, Santon, Manolas, Fazio e Kolarov linea difensiva; Nzonzi e De Rossi in mediana; Florenzi, Pastore ed El Shaarawy a sostegno di Džeko. Risponde Simone Inzaghi con il 3-5-1-1: Strakosha tra i pali; difesa con Cáceres, Acerbi e Luiz Felipe; Marušić, Parolo, Lucas Leiva, Milinković-Savić, Lulić; Luis Alberto, Immobile.L’avvio è di studio. Possesso palla giallorosso, con la Lazio che attende, ma riesce anche a farsi vedere in area avversaria. Le prime occasioni sono di marca romanista. Starkosha deve deviare prima una conclusione di destro di Džeko, poi un mancino ravvicinato di Pastore, sempre sul lato sinistro dell’attacco giallorosso. Risponde subito Immobile, ma la sua girata è controllata da Olsen. Al 27’ è De Rossi ad arrivare con un soffio di ritardo su una girata di testa di Nzonzi su corner di Pastore. Al 37’ il Flaco si infortuna e lascia il campo per Lorenzo Pellegrini. Ed è proprio il centrocampista prelevato dal Sassuolo a portare in vantaggio la Roma al 45’: Džeko prolunga di testa, El Shaarawy va a contrasto con Luiz Felipe, pallone che Cáceres non riesce a rinviare e Pellegrini si inventa il colpo di tacco che beffa la retroguardia biancoceleste.Nella ripresa, al 53’ Inzaghi inserisce Correa per Luis Alberto e Badelj per Parolo. Dopo un tiro di Milinković-Savić a lato, ci prova Immobile, ma Olsen blocca facilmente. Il match procede a ritmo blando fino al gol della Lazio al 67’: Fazio si fa sorprendere in contrasto da Immobile su una palla all’indietro, l’attaccante della Lazio gli ruba il tempo e con un diagonale di destro trafigge Olsen, per il suo quarto gol in campionato. L’equilibrio dura poco, rotto dal gol dell’ex al 71’: punizione dal limite per fallo di Badelj su Pellegrini, se ne incarica Kolarov che con un sinistro tagliato beffa Strakosha sul suo palo. Di Francesco avvicenda De Rossi con Cristante (73’). La più bella azione della partita è un contropiede della Lazio che porta Immobile in area giallorossa, ma l’attaccante biancoceleste perde il tempo e l’occasione sfuma. Olsen deve distendersi su un tiro da lontano di Milinković-Savić. Inzaghi mette Caicedo per Lulić (82’). L’ultima sostituzione della Roma è Juan Jesus al posto di Florenzi (83’). Ancora Kolarov pericoloso su punizione, stavolta Strakosha mette in angolo. Su punizione da destra di Pellegrini, Fazio trova il tempo di testa e si fa perdonare l’incertezza sul gol di Immobile (86’). Brivido per Olsen su sinistro potente di Caicedo, palla fuori di poco.