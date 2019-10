Serie A, nona giornata La Roma prolunga la crisi del Milan, all'Olimpico è 2-1 Apre Džeko di testa nel primo tempo. Pari rossonero di Theo Hernandez nella ripresa, ma il gol di Zaniolo dà i 3 punti ai giallorossi, che si riprendono il quinto posto. Dopo il pareggio col Lecce, Pioli incassa la prima sconfitta della sua gestione

Una Roma condizionata dalle assenze e appesantita dall’impegno in Europa League di giovedì batte il Milan e scavalca il Cagliari al quinto posto con 16 punti, a una sola lunghezza dal Napoli. All’Olimpico finisce 2-1 per i giallorossi la partita delle ore 18 della domenica pomeriggio della nona giornata di campionato. Per i rossoneri (in tenuta bianca da trasferta) una battuta d’arresto dopo il pari beffa col Lecce, alla seconda panchina di Pioli. Diavolo intruppato a quota 10 punti.Fonseca con il 4-2-3-1: Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Perotti; Džeko. Pioli conferma il 4-3-3: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetá, Biglia, Kessié; Suso, Leão, Çalhanoğlu. Arbitra Orsato di Schio.Milan spavaldo in avvio, Roma più guardinga. Dopo qualche azione confusa, il primo tiro arriva solo all’12’ con Leão: forse Lopez la tocca, ma Orsato concede rimessa dal fondo. Al 16’ Paquetà va in gol ma partendo da posizione di fuorigioco sulla verticalizzazione di Suso. Sull’altro fronte, al 17’ un destro di prima intenzione di Pastore termina non lontano dal palo destro di Donnarumma. Sempre ‘el Flaco’ pericoloso al 19’ dopo una palla recuperata su Kessié, diagonale largo. Partita molto combattuta a centrocampo. Kessiè difende un buon pallone, poi Çalhanoğlu impegna Lopez a terra. Ancora Kessié protagonista subito dopo: manda in profondità Leão, che invece di tirare gli ritorna il pallone, intercettato da un difensore. Lampo giallorosso al 37’: Zaniolo esplode un sinistro dalla distanza, Donnarumma si rifugia in corner. Dall’angolo Veretout, Mancini la spizza di testa, Džeko tutto solo sul secondo palo insacca a fil di traversa, per il suo quinto successo personale (38’). Solo un mezzo miracolo di Donnarumma evita il raddoppio romanista, anche se Pastore da tre metri tira addosso al portiere rossonero, sprecando una grossa chance (42’). A ruota un errore di Biglia fa correre un brivido lungo la schiena dei rossoneri.In avvio di ripresa, subito attivo Pastore, ma il suo sinistro è fuori misura. Milan in difficoltà. Biglia perde palla e Musacchio concede punizione dal limite su Perotti; il tiro di Kolarov, deviato dalla barriera, termina largo con Donnarumma fuori causa. Sul calcio d’angolo, grande incornata di Smalling a lato di poco (51’). Pioli richiama Conti e inserisce Calabria al 52’. Risponde Fonseca con Antonucci per Perotti al 53’. Inopinatamente al 55’ segna il Milan: Calabria centra dalla destra, Hernandez stoppa e tira al volo, la deviazione di Smalling beffa Lopez. Il pareggio dura pochissimo: Calabria perde palla in uscita, Džeko verticalizza, dopo un rimpallo sfera a Zaniolo che con un sinistro a girare trafigge Donnarumma (59’). Pioli fa entrare Piątek per Paquetà al 63’. Il Milan riesce a spostare il baricentro in avanti, ma il tiro di Biglia al 69’ è facile preda di Lopez. Al 70’ Mancini stacca da solo su corner ma manca clamorosamente il bersaglio. Terzo cambio per i rossoneri al 72’: Bennacer per Biglia. Seconda sostituzione per la Roma: Çetin per Spinazzola. Un errore difensivo manda in porta Zaniolo, grandiosa la risposta di Donnarumma che tiene in partita il Milan. Ultimo cambio per la Roma all’83’: esce Zaniolo, entra Santon. Occasione per il Milan da azione da fallo laterale: su traversone di Piątek, Çalhanoğlu conclude di destro ma è solo esterno della rete. Ancora il turco su punizione, palla a lato. Ma il Milan non riesce a raddrizzare la partita.