Roma beffata dalla Sampdoria Zapata firma lo 0-1 all'Olimpico

di Nicola Iannello La prima della seconda fascia o l’ultima della prima? È l’interrogativo che suscita il successo della Sampdoria sulla Roma nel posticipo che chiude la ventiduesima giornata di serie A. I giallorossi non approfittano del pareggio dell’Inter e della sconfitta della Lazio e restano quinti a 41 punti, mentre salgono a 37 i doriani, che respingono l’assalto del Milan, restando al sesto posto. All’Olimpico finisce 1-0 per i blucerchiati la classica partita dai due volti: primo tempo di marca doriana, però con rigore sprecato dai giallorossi, ripresa dominata dalla squadra di Di Francesco ma con gol degli avversari. Contando il recupero di Marassi che mercoledì era finito 1-1, la Samp ha fatto 4 punti contro la Roma.Di Francesco con il solito 4-3-3: Alisson in porta, Manolas e Juan Jesus centrali di difesa con Florenzi e Kolarov in fascia, centrocampo formato da Pellegrini, Strootman e Nainggolan, tridente d'attacco con Under, Džeko ed El Sharaawy. Giampaolo schiera il 4-3-1-2: Viviano tra i pali, difesa a 4 con Bereszynski, Silvestre, Ferrari e Murru, in mediana Barreto, Torreira e Linetty, Ramirez trequartista dietro la coppia di punte Caprari-Zapata (Quagliarella a riposo per un problema muscolare).Partita che comincia con 5’ di ritardo per “cucire” la rete della porta difesa dalla Roma. Porta che corre i primi brividi del match, prima con una conclusione a girare di Caprari, fuori di poco, poi con una zampata di Zapata, a lato. È poi Alisson a mettere la mano su un traversone velenoso di Gaston Ramirez. Sugli sviluppi del corner, botta dritta di Barreto, su cui si allunga alla grande il portiere giallorosso. Roma non pervenuta. Di nuovo Alisson chiamato in causa da Zapata con un sinistro sul primo palo e da Torreira nell’azione successiva. I giallorossi non riescono a uscire. Anche Barreto torna alla conclusione, il portiere della Roma blocca. Al 32’, in una rara sortita romanista, annullato un gol a Manolas per fuorigioco. Al 38’, Nainggolan regala palla a Caprari che tira subito impegnando Alisson. Sul cambiamento fronte, Bereszyński intercetta col braccio alzato una girata di Under, Banti decreta il rigore, ma Viviano alza in corner il penalty di Florenzi. La Roma si scuote e va al tiro anche con El Shaarawy su cui il portiere doriano mette il piede. Prima dell’intervallo, contropiede blucerchiato, ma Caprari a tu per tu con Alisson si fa “murare” due volte.In avvio di ripresa, Roma più vivace. Al tiro Pellegrini, Viviano ci mette i pugni. Sull’azione successiva, il portiere blucerchiato compie un miracolo su colpo volante di Under, poi Silvestre sbarra la porta a El Shaarawy. La Samp è sulle gambe. Al tiro anche Kolarov, Viviano ci arriva. L’estremo difensore doriano diventa il salvatore della patria ribattendo una conclusione ravvicinata di Pellegrini. La Roma spinge, ma per Viviano diventa un gioco da ragazzi bloccare una conclusione centrale di Džeko su percussione sulla destra di Pellegrini. D’improvviso si scuote la Samp e passa. Sugli sviluppi di una punizione, Murru scende sulla sinistra e pesca Zapata per il più facile dei tap in a due metri dalla porta (80’). La reazione romanista non è lucida. Nel recupero, Nainggolan non inquadra la porta con un destro dal limite. Finisce con i giallorossi fischiati dall’Olimpico.