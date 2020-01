Serie A, anticipo della 18ma giornata Il Torino stende la Roma all'Olimpico: 2-0 firmato Belotti Dopo due successi di fila, i giallorossi incassano una sconfitta interna che ferma la loro risalita. Il successo granata propiziato da una doppietta dal 'Gallo', che sale a quota nove reti in classifica marcatori

Condividi

I 14 punti di differenza non si sono visti in campo. Un Torino reduce dal ko subito in casa dalla Spal prima della sosta va a vincere all’Olimpico, fermando la corsa di una Roma, rilanciata dai successi con Spal e Fiorentina. Finisce 2-0 per i granata (in tenuta bianca da trasferta) il quarto anticipo (serale) della diciottesima giornata di campionato, la prima del 2020. I giallorossi si fermano a 35 punti, balzo in avanti del Toro, che agguanta provvisoriamente il Napoli a quota 24.Fonseca schiera il 4-2-3-1: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Lorenzo Pellegrini, Perotti; Džeko. Risponde Mazzarri con il 3-4-2-1: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukić, Rincon, Ola Aina; Berenguer, Verdi; Belotti. Arbitra Di Bello di Brindisi.Al 3’ subito Zaniolo in evidenza, il suo sinistro deviato da un difensore costringe Sirigu al tuffo per mettere la mano aperta. All’8’ si vede il Torino in ripartenza: Verdi manda in profondità Belotti il cui destro incrociato viene leggermente toccato da Lopez e si infrange sul palo lontano; sul prosieguo dell’azione, su torre sempre del ‘Gallo’, De Silvestri da due passi con la testa conclude tra le braccia del portiere giallorosso. Al 16’ Kolarov su punizione impegna Sirigu al volo in angolo. Il ritmo cala e le occasioni latitano. Al 32’ Belotti pesca Lukić in area romanista, il colpo di testa del centrocampista serbo è alto. Al 39’ Pellegrini calcia del limite molto angolato, Sirigu ci arriva. Al 47’ il lampo granata: Belotti decentrato a sinistra difende il pallone e libera il mancino per una bomba che va a insaccarsi sul primo incrocio dei pali.Nella ripresa, la Roma apre le ostilità con un destro alto di Pellegrini al 46’. Ma è il Toro a sfiorare il raddoppio ancora con Belotti, che con un destro insidioso impegna Lopez in una deviazione sulla traversa con palla che poi finisce in angolo. La Roma reagisce e al 57’ Perotti va alla conclusione, con risposta di Sirigu in corner. al 63’ Mkhitaryan per Veretout tra i giallorossi. Al 65’ Pellegrini ci prova da pochi metri, ma non trova la porta. Occasionissima per la Roma al 68’: Perotti sfonda a sinistra, Pellegrini gira ma Sirigu ha un riflesso prodigioso, poi Mancini spreca. Primo cambio granata al 69’: Meïté per Verdi. Al 73’ Fonseca gioca la carta Kalinić al posto di Perotti. Al 75’ proteste giallorosse per un tocco di mano di Izzo, già ammonito, che Di Bello decide di non punire con un altro cartellino giallo. Al 77’ un colpo di testa di Džeko termina non molto lontano dall’incrocio dei pali alla sinistra di Sirigu. Al 79’ ancora una chance per i padroni di casa, ma il piatto di Mkhitaryan è fiacco e facile preda del portiere granata. All’80’ Kolarov su punizione dalla distanza cerca la porta senza trovarla. All’81’ Berenguer smarcato da Belotti manda largo un destro a girare da buona posizione. Passa un minuto e Džeko trova il tempo di testa, ma il pallone finisce tra le mani di Sirigu. All’84’ Di Bello viene richiamato dal Var e va a vedere una precedente azione in cui Smalling ha toccato col braccio nella sua area opponendosi a Belotti: l’arbitro decide per il rigore e il ‘Gallo’ dal dischetto spiazza Lopez per il suo nono successo personale (86’). All’89’ Laxalt per Ola Aina nel Torino. La Roma non sembra in grado di organizzare una reazione e neppure il lungo recupero (8’) serve a raddrizzare la partita: al 96’ Kalinić manca la deviazione vincente da due passi. Più efficace Džeko un minuto dopo, ma Sirigu fa buona guardia. C’è tempo anche per l’ingresso in campo del francese classe 2000 Adopo tra le fila del Torino.