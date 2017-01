Serie A, 20ma giornata Roma e Napoli mettono pressione alla Juventus Colpo giallorosso in casa Udinese, capolista ora a un punto. I partenopei dilagano solo nella ripresa contro il Pescara. Alla Lazio il match d'alta quota con l'Atalanta

La Roma mette pressione alla Juventus, issandosi a -1 dalla capolista, impegnata a Firenze nel posticipo. Vincono anche Napoli, Lazio e Sassuolo, rispettivamente con Pescara, Atalanta e Palermo. Pari senza reti tra Sampdoria ed Empoli, che spreca un rigore. Così la ventesima giornata di campionato, prima di ritorno. I giallorossi ringraziano Nainggolan, che fa le veci di un Dzeko apparso in affanno. Al terzo posto i partenopei, che riscattano un primo tempo opaco e festeggiano il dodicesimo centro di Mertens. Rimonta laziale nel match contro la lanciatissima Atalanta, andata pure in vantaggio. In rimonta, ma largo, il successo neroverde su un Palermo inchiodato al terz’ultimo posto.Delneri schiera un 4-3-3 dove in attacco agiscono Théréau, Zapata e de Paul. Spalletti opta per un 3-4-3 con Nainggolan, Dzeko ed El Shaarawy a comporre il reparto avanzato. Partenza a razzo dei giallorossi. Subito Dzeko pericoloso con un pallonetto che scavalca Karnezis ma esce di poco. Il portiere bianconero dice di no a El Shaarawy da distanza ravvicinata dopo assist di Nainggolan. Vantaggio giallorosso con stoccata al volo del nazionale belga su palla in verticale di Strootman (12’). La Roma fallisce l’immediata occasione per raddoppiare un paio di volte, protagonista sempre Dzeko. Prima mette di poco fuori col mancino; poi “trasforma” nel senso rugbystico del termine, calciando ben oltre la traversa, un rigore (decimo stagionale) concesso da Damato per un tocco di mano di Faraoni (18’). Reazione Udinese, ma Szczesny nega il gol a Felipe di testa e a De Paul di piede. Nel finale di frazione, Théréau sciupa da buona posizione. E prima dell’intervallo proteste friulane per un intervento di Fazio su Zapata in area romanista. Al 63’ si rivede Totti, che rileva El Shaarawy. Il veterano giallorosso pennella per Nainggolan e per Dzeko, ma il raddoppio sfuma. Il bosniaco arriva anche solo davanti a Karnezis, ma il suo tiro a giro viene respinto dal portiere friulano. Roma a 44 punti, Udinese ferma a 25 con il Chievo.Dopo il gol della vittoria contro la Sampdoria, Sarri conferma Tonelli in difesa al posto di Koulibaly (in coppa d'Africa); al suo fianco, rientra dal primo minuto Albiol; in mediana, Jorginho vince il ballottaggio con Diawara. Davanti, il collaudato trio Insigne-Mertens-Callejón. Parecchie assenze per Oddo, che sceglie il 3-5-2 e lancia dal primo minuto il nuovo arrivato Gilardino, con lui Caprari completa il tandem offensivo; in difesa, lo stop dell'ultim'ora di Stendardo lancia Župarić. Nel primo tempo, vani assalti dei partenopei, il Pescara si difende con ordine. Nell’unica occasione buona, Bizzarri devia in tuffo una conclusione di Hamsik. Subito in avvio di ripresa Tonelli segna il suo secondo gol consecutivo con un grande stacco di testa su punizione da sinistra di Jorginho (47’). Lo stesso difensore napoletano protagonista di una protesta adriatica per un contatto con Gilardino. Ma il Napoli raddoppia: dopo un’occasione di Callejón, “murato” da Bizzarri, è Hamsik a fare secco il portiere ospite con un piattone al volo su lancio di Zielinski (49’). Il Pescara ha una palla gol quando Strinic sbaglia un retropassaggio, Gilardino si avventa ma manda fuori. Spreca anche Callejón dopo aver saltato anche Bizzarri. Jorginho colpisce la traversa con una martellata da fuori area, toccata dal portiere adriatico, poi Insigne sulla respinta non trova la porta di testa. All’81’ Oddo espulso per proteste. Prima della fine, c’è tempo per il dodicesimo gol di Mertens, che mette in porta un cross basso di Allan dalla destra (85’). In pieno recupero, fallo si Hysaj su Mitriţa, Gavillucci concede il penalty segnato da Caprari (94’). Napoli terzo a 41 punti, Pescara ultimo a 9 con il Crotone.Consueto 3-4-3 di Inzaghi con Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Immobile in attacco. Nel 3-4-1-2 di Gasperini, Zukanovic vince il ballottaggio con Toloi in difesa, Kurtic dietro le due punte Petagna e Gomez. Gli orobici sembrano lanciati verso l’ennesima impresa. Freuler ruba palla a Radu e serve Petagna per il destro che fulmina Marchetti (21’). Al 39’, Inzaghi si fa espellere per proteste. Allo scadere dei primi 45’, pari laziale con Milinkovic-Savic di testa su punizione da sinistra di Lulic (46’). La partita viene decisa a favore dei padroni di casa da un episodio. Fallo di Berisha su Immobile punito da Pairetto col rigore, lo stesso attaccante napoletano va a calciare la massima punizione spiazzando l’estremo difensore nerazzurro (68’). Al 79’ espulso anche l’allenatore atalantino Gasperini, le panchine restano così vuote. Prima della conclusione, Milinkovic-Savic si mangia un gol, solo davanti a Berisha. Lazio quarta a 40 punti, Atalanta settima a 35.Subito vivace il confronto fra due squadre assetate di punti (per continuare a sperare il Palermo, per scuotersi dalle secche il Sassuolo). Il risultato premia con merito i neroverdi. Subito bollicine. Incursione di Nestorovski che difende il pallone con vigore e lo offre di tacco all’accorrente Quaison (bravo a infilarsi fra due difensori). Ospiti in vantaggio all’8’. Di Francesco si aggrappa al rientrante Berardi (schierato nella linea dei trequartisti), che già al 15’ verticalizza per Matri, spietato a infilare Posavec. Un colpo di testa di Nestorovski a fil di palo spaventa i neroverdi, che trovano il sorpasso subito dopo. Al 24’ ancora Berardi trova Ragusa che salta Vitiello e supera Posavec in pallonetto. Il Palermo non appare rinunciatario e stringe gli spazi, pur senza riuscire a proporsi pericolosamente. Nella ripresa il Sassuolo accelera con decisione. E al 66’ arriva la doppietta di Matri, che conclude un’incursione di Ragusa bravo a rubare palla su un’incomprensione fra Posavec e Morganella. All’84’ il neoentrato Defrel scende centralmente e serve Politano, bravo a piazzarla per la quaterna. Sassuolo ora a 21, Palermo sempre terzultimo a 10.Pari sostanzialmente incolore fra blucerchiati e toscani, anche se la squadra di Martusciello deve mangiarsi le mani per il rigore mancato. Primo tempo non esaltante sul terreno, insidioso, del Marassi. Muriel, in scivolata non trova lo specchio. Al 30’ clamorosa occasione per gli ospiti, col rigore decretato per il fallo di Palombo su Mchedlidze. Dal dischetto va lo stesso georgiano, ma Puggioni vince il duello. Ancora Muriel con un gran tiro che diventa velenosissimo per una deviazione, Skorupski ci arriva di piede. Ripresa sullo stesso livello, con squadre guardinghe. La Samp ha due occasioni intorno alla mezz’ora. Muriel ci prova dal vertice dell’area, fuori di pochissimo; Torreira mette in mezzo, sempre il colombiano è puntuale alla deviazione, Skorupski e Laurini in qualche modo evitano la capitolazione. Lo score resta immacolato, i blucerchiati salgono a 24, i toscani a 18.Nell’anticipo dell’ora di pranzo il Cagliari rifila un poker al Genoa in rimonta. Sono infatti gli ospiti a passare per primi al Sant’Elia, quando al 28’ Simeone gira in tuffo di testa il cross di Edenilson. Entro l’intervallo la squadra di Rastelli ribalta il risultato. Respinta di Lamanna sul tiro di Tachtsidis, Borriello è pronto a insaccare (39’). Ancora l’ex genoano (fra le tante altre squadre in cui ha militato) si avvita di testa e prende la traversa, Cofie ‘spazza’ sullo stinco di Joao Pedro e il pallone rimbalza in rete (44’). Ripresa in discesa per il Cagliari. Lamanna è bravo su Joao Pedro. Lo stesso brasiliano impegna ancora l’estremo ligure (60’) e sulla respinta si avventa Borriello per il tris (e il nono centro personale in campionato). Un minuto dopo Lamanna e la traversa negano il gol a Farias. Che si rifà al 64’, quando chiude il poker dal dischetto (spinta di Izzo a Murru, pronto ad arrivare sul pallone dopo la respinta di Lamanna su Borriello). Il secondo giallo a Capuano (79’) vivacizza un po’ il finale di gara. Pinilla manca una ghiotta occasione, poi si vede negare il gol in spaccata dall’ottimo intervento di Rafael. Il Cagliari sale a 26 punti, Genoa fermo a 23.