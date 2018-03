Serie A, ventinovesima giornata Inter a valanga in casa Samp Icardi poker nel 5-0 nerazzurro Una settimana dopo aver bloccato la corsa del Napoli, la squadra di Spalletti passa alla grande a Genova, sponda doriana. Sconcertante prestazione doriana, che allarma ancor di più dopo i quattro gol subiti a Crotone

Condividi

di Nicola Iannello Pioggia nerazzurra a Marassi. L’Inter manda sotto la Sampdoria con cinque reti e un Icardi (ex blucerchiato) in grande spolvero che ne colleziona quattro. Il lunch match della ventinovesima giornata di serie A, decima di ritorno, finisce 5-0 per i nerazzurri (in maglia bianca), che salgono a 55 punti, scavalcando la Lazio al quarto posto, pur con una partita in meno. Altra prestazione confortante per Spalletti, dopo il pari interno con la corazzata Napoli. Un’altra umiliazione invece per il Doria, reduce dai quattro gol incassati a Crotone: settimo posto a 44 punti.Giampaolo con l’undici titolare: Nel 4-3-1-2, Viviano in porta, Bereszynski, Silvestre, Ferrari e Murru in difesa, Barreto, Torreira e Praet a centrocampo, Ramirez suggeritore per Quagliarella e Duvan Zapata. Spalletti (sulla panchina doriana nel 1998-99) schiera nel 4-2-3-1 gli stessi uomini che hanno fermato il Napoli domenica scorsa a San Siro: Handanović tra i pali, Cancelo, Škriniar (ex doriano), Miranda e D’Ambrosio linea difensiva, Gagliardini e Brozović in mediana (Vecino, dal 78’ per Candreva, e Borja Valero, dall’80’ per Rafinha, partono dalla panchina), Rafinha centrale nel tridente con Candreva e Perišić alle spalle di Icardi.Non accade nulla per 20’, poi l’Inter ha quattro occasioni in pochi secondi. Su cross di Candreva, torre di Perišić per Rafinha che da un metro sbuccia il pallone; sul prosieguo, bomba del croato che Viviano mette in angolo; sul corner, gran riflesso del portiere doriano su zuccata di D’Ambrosio; direttamente dal nuovo calcio dalla bandierina, parte alta della traversa colpita da Cancelo. Al 26’ il gol con un gran colpo di testa di Perišić su cross da destra di Cancelo. Samp in barca. Al 29’ Barreto con un’ancata fa cadere Rafinha in area blucerchiata, per Tagliavento è rigore: dal dischetto Icardi spiazza Viviano (30’). Partita virtualmente chiusa al 32’: Icardi risolve una mischia con un colpo di tacco che beffa Viviano. La reazione dei padroni di casa si infrange sul palo, su conclusione di Zapata. Prima dell’intervallo il poker nerazzurro: Viviano rimedia su tacco di Rafinha ma nulla può sul tap in di Icardi (44’). Al 66’ Spalletti concede la passerella al bomber nerazzurro, avvicendandolo con l’altro ex doriano Eder.La ripresa continua sullo stesso copione. Al 51’ quarto gol di Icardi che si issa a quota 22 nella classifica cannonieri: l’attaccante argentino approfitta di un campanile alzato da Barreto nella propria area per calciare al volo e battere ancora Viviano. Al 77’ Candreva si divora il gol, esitando a concludere solo davanti a Viviano. Poi si attende solo il fischio finale (senza recupero).