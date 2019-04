Serie A, 34ma giornata La Lazio passa in casa Samp e si rilancia in chiave Champions A 'Marassi' 2-1 per la squadra di Simone Inzaghi, che credeva di aver chiuso la partita nel primo tempo con la doppietta di Caicedo e l'espulsione di Gaston Ramirez. Il 23° gol di Quagliarella tiene vivo il risultato. Biancocelesti avanti anche nel conto dei legni

La Lazio fa sapere che vuole essere contata per la corsa Champions. I biancocelesti (in divisa scura da trasferta) espugnano il ‘Ferraris’ di Genova battendo 2-1 la Sampdoria e salgono a 55 punti, mettendo pressione a Milan e Atalanta. I blucerchiati dicono addio a ogni chance europea, dopo un più che discreto campionato. Così la partita domenicale delle ore 18 della 34ma e quint’ultima giornata di serie A.Avvio bomba della Lazio che sembra chiudere la partita in meno di 20’. Al 3’ Colley commette un’incertezza, Caicedo ruba palla involandosi sulla destra e poi rientrando sul mancino beffa Audero in uscita. Correa potrebbe raddoppiare subito, ma il portiere blucerchiato si oppone. Gol solo rimandato. Al 19’ Correa manda Romulo sulla destra, sul traversone ancora Caicedo stacca di testa incrociando in modo imparabile per Audero. La Samp aveva provato a rendersi pericolosa con Quagliarella al 17’, solo esterno della rete; al 35’ punizione di Gaston Ramirez su cui vola Strakosha. Al 45’ però l’uruguaiano ex Inter pesta lo stinco di Lulić, secondo giallo e Samp in dieci.Nella ripresa la squadra di Inzaghi controlla il match, colpendo anche un palo con Romulo a tu per tu con Audero (54’), ma non riesce a impedire il 23° gol di Quagliarella, lesto al 57’ a controllare e battere a rete dopo deviazione di Acerbi su lancio di Ekdal. La Lazio accusa il colpo e per poco non incassa il pareggio al 61’ quando Murru coglie il palo con un destro incrociato, dopo il rimbalzo sulla schiena di Strakosha il pallone esce. I biancocelesti si riorganizzano e colpiscono un nuovo legno con una punizione toccata da Cataldi per Immobile: la palla rimbalza sulla linea (75’). Finale combattuto, ma il risultato non cambia.