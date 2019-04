Serie A, posticipo domenicale della 34ma giornata Il Torino batte e aggancia il Milan: 2-0 per i granata che "vedono" l'Europa Balzo dei granata al quinto posto, in condominio anche con l'Atalanta che deve ancora giocare. Reti di Belotti su rigore e Berenguer. Per la squadra di Gattuso battuta d'arresto anche in campionato dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia: qualificazione Champions sempre più in bilico

Operazione aggancio riuscita. Il Torino batte 2-0 il Milan e lo appaia al quinto posto in classifica a quota 56 punti, come l’Atalanta, impegnata lunedì contro l’Udinese. I rossoneri di Gattuso, hanno imboccato una china discendente che rischia di costare la qualificazione alla Champions League, che a un certo punto della stagione sembrava a portata di mano (in settimana anche l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia per mano della Lazio). Per i granata di Mazzarri continua il periodo magico che li proietta nei quartieri alti della classifica. Così il match serale della domenica della 34ma giornata di serie A.Mazzarri, senza Baselli e Zaza, col 3-5-1-1: Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Lukić, Rincon, Meité, Ansaldi; Berenguer; Belotti. Gattuso torna al 4-3-3 lasciando Piątek in panchina: Gigio Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Cutrone, Çalhanoğlu. Arbitra Guida di Torre Annunziata.Partita nervosa e spezzettata dai falli. Nel primo quarto d’ora Guida ammonisce Suso, Conti e Paquetà tra i rossoneri. Latitano le occasioni. Al 17’ Ansaldi su punizione scuote l’esterno della rete. Al 30’ Suso chiama Sirigu alla respinta di pugno su conclusione centrale. Belotti si dà da fare ma una sua acrobazia viene intercettata da Romagnoli. Al 39’ il ‘Gallo’ arriva a impattare il pallone ma debolmente, Donnarumma si disimpegna. Prima dell’intervallo, Çalhanoğlu viene messo da Cutrone a tu per tu con Sirigu che chiude bene sul tocco di esterno dell’attaccante turco.Ripresa sullo stesso copione. Mazzarri viene espulso al 52’ per proteste, dopo che i granata avevano chiesto invano il secondo cartellino giallo per Suso, autore di un fallo su ripartenza del Torino. Al 56’ rigore contro il Milan per una spinta di Kessié ai danni di Izzo (tra l’altro spalle alla porta), Guida attende conferma dal Var per mandare Belotti sul dischetto: il ‘Gallo' tira forte centrale “bucando” Donnaruma che si era buttato sulla sua sinistra (58’). Gattuso inserisce Borini per Suso e Piątek per Paquetà al 63’. La reazione rossonera si infrange sulla traversa contro cui va a sbattere un gran colpo di testa di Bakayoko su punizione di Çalhanoğlu al 67’. A stretto giro arriva il raddoppio granata con Berenguer, che al 69’ sorprende Donnarumma con un destro di collo dopo respinta di Romagnoli. Gattuso tenta la carta Castillejo per Conti al 70’. Il Toro mette Parigini per Berenguer al 73’. All’80’ Sirigu nega il gol a Bakayoko, il migliore dei suoi, che ancora di testa aveva girato a rete un cross da destra di Castillejo. Il Milan resta anche in dieci all’81 per l’espulsione di Romagnoli, reo di aver applaudito ironicamente il direttore di gara dopo un fallo contro i rossoneri. All’87’ si vede Ola Aina per Rincon. Al 90’ Castillejo ci prova di testa su cross di Rodriguez, mira da rivedere. Al 94’ De Silvestro salva a un metro dalla porta anticipando Cutrone.