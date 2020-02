Serie A, anticipo della 23ma giornata La Juventus cade a Verona: l'Hellas vince 2-1 in rimonta Illusa dal 20° gol di Cristiano Ronaldo al 65', la capolista subisce il ritorno di Borini e di Pazzini su rigore concesso col Var. Terzo ko stagionale per i bianconeri, mentre gli scaligeri volano in zona Europa League

Condividi

Continua la serie positiva del Verona, che dopo due pari eccellenti in trasferta con Milan e Lazio stende la Juventus al ‘Bentegodi’: finisce 2-1 per l’Hellas in rimonta l’anticipo serale della ventitreesima giornata di campionato, quarta di ritorno. Brusco stop per la capolista, che incassa la terza sconfitta stagionale, esposta ora all’aggancio dell’Inter, impegnato domenica sera nel derby col Milan. I gialloblù volano a 34 punti, riscavalcando il Bologna e superando momentaneamente Cagliari, Parma e Milan.Jurić con il 3-4-2-1: Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Günter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazović; Pessina, Zaccagni; Borini. Sarri schiera il 4-3-3: Szczęsny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanić, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. Arbitra Massa di Imperia.Apre le ostilità Higuain con un destro, deviato da Günter in angolo. Poi l’Hellas macina il suo gioco spavaldo. Al 10’ Faraoni sfiora il gol della vita: dalla fascia destra trova una bomba a fil di traversa che Szczęsny deve andare a pizzicare in volo. Un minuto dopo Rrahmani devia un sinistro di Pessina senza trovare la porta. In ripartenza al 19’ Douglas Costa col mancino coglie la traversa. Al 21’ il Verona gonfia la rete avversaria, ma Kumbulla è in fuorigioco sulla pennellata di Veloso. Palo della Juve con Cristiano Ronaldo al 36’ Silvestri resta immobile sul colpo del portoghese. Al 41’ Ronaldo tenta la soluzione a girare, fuori di poco. Il tempo si chiude con un tentativo di girata di testa di CR7 su invito di Douglas Costa dalla destra, ma la mira è sbagliata.La ripresa scorre su ritmi più compassati. Al 58’ primo cambio Hellas: Verre per Veloso. Risponde Sarri con Dybala per Higuain (59’). Borini da posizione defilata a sinistra impegna Szczęsny in una parata centrale. Ma passa le Juve: al 65’ Ronaldo va in velocità, Rrahmani si fa puntare e lascia passare il diagonale non fortissimo del portoghese che va a morire nell’angolo alla sinistra di Silvestri, per CR7 20° successo personale. A Ruota il portoghese ci prova ma di sinistro, deviazione in corner di un difensore. Jurić inserisce Pazzini per Zaccagni (69’). Il “Pazzo” si presenta subito con una girata di testa, Szczęsny attento. Si fa male Douglas Costa, lo rileva Ramsey (72’). Il Verona non è mai domo e raggiunge il pareggio con Borini al 76’: l’esterno appena arriva dal Milan approfitta di due rimpalli con Bentancur e Pjanić, apre il piatto destro e fulmina Szczęsny sul palo lungo. Ultima sostituzione per Jurić: al 79’ Dimarco per Lazović. Esaurisce i cambi anche Sarri: De Sciglio per Bentancur all’82’. Ripartenza di Borini su “spizzata” di Pazzini all’83’, Bonucci chiude in corner. sul calcio d’angolo, saltano insieme Kumbulla e Bonucci, il pallone tocca il braccio del capitano bianconero e finisce sulla traversa; Massa viene chiamato a vedere le immagini e decreta il calcio di rigore che Pazzini trasforma (86’). La Juve si getta in avanti, ma il forcing finale della squadra di Sarri non cambia il risultato, nonostante i 6’ di recupero.