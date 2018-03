L'annuncio del commissario Malagò Lega Serie A, accordo su Miccichè presidente Fissate le date del campionato 2018-2019: si inizia il weekend del 19 agosto, fine il 26 maggio. Sotto Natale, tre giornata fra il 22 e il 29 dicembre. Mercato aperto fino a 24 ore prima dell'inizio del torneo

Giornata di decisioni importanti per il calcio italiano. Il 19 marzo nell'assemblea della Lega Serie A "ci sarà la nomina a presidente di Gaetano Miccichè". Lo ha annunciato il commissario Giovanni Malagò, spiegando che nella riunione "le 20 società hanno accettato all'unanimità la candidatura" del presidente di Banca Imi, del gruppo Intesa Sanpaolo. Per la nomina dell'amministratore delegato e delle altre cariche, ha aggiunto, "si è deciso con estremo buon senso di aspettare il responso dell'Antitrust sull'assegnazione dei diritti tv, il 25 marzo, e i 21 giorni successivi per le garanzie di Mediapro". Malagò è commissario della Lega Serie A dal 2 febbraio, dopo che le società non sono riuscite a eleggere il presidente.Sono state decise anche le date del prossimo campionato di Serie A, che inizierà nel fine settimana del 19 agosto per concludersi il 26 maggio. Sono previsti due turni infrasettimanali, il 26 settembre e il 3 aprile; e quattro soste per le Nazionali: 9 settembre, 14 ottobre, 18 novembre e 24 marzo. Nel periodo natalizio si giocherà il 22, 26, 29 dicembre, con una sosta invernale fino al 20 gennaio 2019. Come in Inghilterra, quindi, si giocherà nel Boxing Day, a Santo Stefano. Il 13 gennaio si disputeranno gli ottavi di finale di Coppa Italia, nella quale le grandi squadre non avranno più la certezza di giocare in casa nei turni secchi, ma ci sarà la novità del sorteggio.Novità anche sul fronte del mercato: si chiuderà prima dell'inizio del campionato. La Lega ha deciso di modificare le finestre: quella estiva si concluderà il 18agosto, 24 ore prima dell'inizio del campionato, e quello invernale il 19 gennaio, alla vigilia della ripresa dopo la pausa. "E' un segnale culturale", ha spiegato il commissario Malagò, chiarendo che la modifica entrerà in vigore a prescindere da quanto succede nei tornei esteri.