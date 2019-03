Ventisettesima giornate, le tre partite della domenica pomeriggio Serie A. L'Inter si rilancia, 2-0 alla Spal. Colpi esterni di Atalanta e Torino I nerazzurri si riportano a -1 dal Milan (e la settimana prossima c'è il derby) coi gol di Politano e Gagliardini. Alla Sampdoria non basta il rigore di Quagliarella, gli orobici passano a 'Marassi' con Zapata e Gosens. Doppietta di Belotti per la rimonta granata a Frosinone

L'Inter risponde al Milan e si riporta a un punto dai cugini proprio alla vigilia del derby. In palio ci sarà il terzo posto. La vittoria sulla Spal porta i nerazzurri a quota 50, a una certa distanza dal gruppone che punta all'Europa. Vincono in trasferta Atalanta (in casa della coriacea Sampdoria) e Torino (a Frosinone, che precipita a 4 punti dal Bologna e resta a 5 dall'Empoli), entrambe a ora 44 punti con la Roma (che però deve ancora giocare). Champions o Europa League, le partite della domenica pomeriggio del 27° turno rilanciano le ambizioni di tutte le concorrenti.Ampio il turnover di Spalletti: Cedric e Dalbert i terzini, Miranda e De Vrij centrali, Gagliardini a centrocampo con Brozovic, Asamoah avanzato a sinistra del tridente (con Politano e Joao Mario). Semplici non ha Lazzari, Fares a destra e Kurtic a sinistra. Primo tempo con pochissime scosse. La Spal sa che deve aspettare e lo fa con ordine. L'Inter ha il compito di forzare i ritmi, ma solo Lautaro sembra aver voglia di stuzzicare la difesa. L'argentino al 31' segna pure dopo un pregevole controllo, ma il Var pesca il tocco di mano galeotto che porta ad annullare il gol. Problemi per Brozovic, sostituito da Candreva. La ripresa inizia con Ranocchia al posto dell'infortunato Miranda e si sviluppa sulla falsariga del primo tempo. La Spal non fatica a contenere le (rare) folate nerazzurre. L'episodio che sconvolge i piani biancazzurri arriva al 67' quando Politano si gira splendidamente in area e, complice una devizione di Bonifazi, batte Viviano. Tridente per gli estensi con Paloschi per Felipe, ma l'Inter è ora sulle ali dell'entusiasmo. Al 77' Gagliardini intercetta un tiro fiacco di Cedric e chiude la pratica. L'Inter respira e torna al successo dopo il pareggio contestatissimo contro la Fiorentina e il ko di Cagliari.Gabbiadini è il partner d'attacco di Quagliarella, Saponara trequartista. Ilicic, Gomez e Zapata gestiscono la fase offensiva degli orobici. Partita subito combattuta e aperta. Ilicic 'rischia' di segnare su un rimpallo provocato da Audero. Praet non centra il bersaglio con un pregevole tiro al volo. Djimsiti anticipa Quagliarella sull'assist preciso di Saponara. Gabbiadini arriva a rimorchio su un'azione prolungata, il tiro finisce sulla schiena di Quagliarella che vanifica la buona opportunità. Gomez va via in percussione, Anderson si oppone alla sua conclusione. Zapata svetta di testa sul cross di Mancini, palla fuori di pochissimo. Sull'altro fronte Gollini protagonista a respingere il tocco ravvicinato di Linetty innescato da Sala. La prima frazione si chiude con l'ingresso di Ramirez per Saponara, infortunato. Tante occasioni, squadra a viso aperto, ma nessun gol. La rete arriva a inizio ripresa, con l'Atalanta che si ripresenta in campo col coltello fra i denti. Audero in uscita dice di no a Ilicic; Gosens colpisce il palo (49') in scivolata; quindi (50') l'ex Zapata riceve da Ilicic, protegge da Sala e batte Audero. La risposta dei padroni di casa non tarda. Grave ingenuità di Gomez che stende Ramirez, dal dischetto va Quagliarella che pareggia (67') e si issa solitario in vetta alla classifica marcatori con 20 gol. Gasperini espulso per proteste, l'Atalanta è comunque carica e si riporta avanti. Audero è da copertina sul colpo di testa di Pasalic servito da Gosens. Un minuto dopo (77') il tedesco rimette la freccia per gli orobici: Ilicic indirizza su Hateboer che lascia partire un tiro-cross, Audero prolunga appena con la punta delle dita, Gosens arriva a siglare il 2-1. Defrel per Linetty, Giampaolo si gioca il tutto per tutto. E nelle ultime battute sale in cattedra Gollini. L'estremo nerazzurro vola a togliere dalla rete la girata di testa di Ekdal. Poi in uscita si oppone a Defrel. E' l'ultimo sussulto di una bella partita.Zaza insieme a Belotti nell'attacco granata dietro il quale Mazzarri schiera una linea a cinque. Ma le polveri sono bagnate e non si registrano occasioni per gli ospiti. Frosinone, invece, pericoloso su uno svarione di Izzo, mal gestito da Gori, e quindi letale al 42' quando su calcio d'angolo Paganini svetta a siglare il vantaggio. L'imbattibilità di Sirigu si ferma così a 599'. Il Torino comincia la ripresa con un piglio differente. Subito Zaza impegna Sportiello. Al 56' cross su piazzato di Iago Falque e perfetta incornata di Belotti che riequilibra il match. Il Frosinone si spegne col passare dei minuti, il Torino sente di nuovo la carica europea. Belotti diventa protagonista assoluto al 77', quando realizza in rovesciata su assist di Aina il punto del successo. C'è tempo per un palo di Falque direttamente su punizione, il Torino festeggia meritando nella ripresa.