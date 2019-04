Andata quarti di finale Champions: Tottenham batte Manchester City, Liverpool vola Nel derby inglese, gli Spurs regolano il Manchester di Guardiola con un gol del sudcoreano Son. Nell'altra sfida d'andata dei quarti di finale i 'Reds' battono 2-0 il Porto grazie a Keita e Firmino. E ora fari puntati sui match del mercoledì, con la Juve che gioca ad Amsterdam contro l'Ajax e lo United che ospita il Barcellona.

Subito grande spettacolo nel martedì dell’andata dei quarti di Champions League. Fattore campo rispettato con il Tottenham che sgambetta una delle grandi favorite per la vittoria finale, quel Manchester City di Guardiola (1-0), mentre il Liverpool, finalista nella scorsa edizione, regola 2-0 il Porto. E ora riflettori sulla sfida di Amsterdam con la Juve di Cristiano Ronaldo che fa visita all’Ajax dei giovani e su quella dell’Old Trafford tra il Manchester United e il Barcellona.Grande impresa del Tottenham di Pochettino che ferma il Manchester City di Guardiola. Decide, in attesa del ritorno di mercoledì 17, il gol del sudcoreano Son.Si gioca nel nuovissimo impianto del Tottenham Hotspur. Primo tempo equilibrato e giocato su ritmi molto alti. La grande occasione per passare in vantaggio la spreca il City con Sergio Aguero che fallisce un calcio di rigore (il Var segnala all’arbitro olandese Kuipers il fallo di mano di Danny Rose su tiro di Sterling), facendosi respingere il tiro dal portiere Lloris. Occasioni per Harry Kane da una parte e per il solito ‘Kun’ e Otamendi dall'altra.Nella ripresa regna sempre l’equilibrio, la posta in palio è altissima. Pochettino, tecnico del Tottenham, al 58’ deve sostituire Kane messo ko ancora una volta dalla caviglia. Al suo posto Lucas Moura. Aumenta la pressione della squadra di manchester, ma a sorpresa invece a passare sono gli “Spurs” grazie ad una caparbia azione personale del sudcoreano Heung-Min Son che, servito sul filo del fuorigioco da Eriksen, controlla, riesce ad evitare che il pallone esca dal fondo, poi rientra verso il centro e riesce a calciare in porta, battendo il portiere Ederson Moraes (78’).Il Liverpool ad Anfield Road regola 2-0 il Porto e mette una seria ipoteca sul passaggio alle semifinali. Tra 8 giorni allo Stadio do Dragao in Portogallo basterà non perdere o, porbabilmente, anche segnare un gol.Primo tempo scintillante dei Reds che creano tantissime occasioni. Inglesi in vantaggio già al 5’: da Manè a Firmino che appoggia in area per Keita, il cui tiro supera Iker Casillas, complice una deviazione di Oliver Torres. Il Porto non resta a guardare e punge in avanti, soprattutto con le ‘fisicità’ di Marega, anche se soffre tantissimo le ripartenze e le giocate in velocità degli uomini di Klopp. Salah e compagni al 26’ raddoppiano: grande azione sulla destra di Alexander-Arnold che mette un pallone perfetto per il facilissimo tap-in di Firmino.Anche nel secondo tempo predominio del Liverpool, anche se i lusitani cercano il gol che potrebbe dare un senso completamento diverso alla doppia sfida, così come fatto negli ottavi di finale all’Olimpico contro la Roma. Il Liverpool controlla, il Porto non riesce a pungere Alisson e compagni. Finisce 2-0.