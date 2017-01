Coppa Italia, ottavi di finale La Lazio avanza ai quarti, Genoa battuto 4-2 I biancocelesti, in rete con Djordjevic, Hoedt, Milinkovic-Savic e Immobile, sprecano anche un rigore con Felipe Anderson. Al Grifone non bastano i gol di Pinilla e Pandev

di Nicola Iannello La Lazio troverà l’Inter nei quarti di finale di Coppa Italia. Nell’ottavo in gara unica dell’Olimpico ha battuto 4-2 il Genoa al termine di una gara strana e ricca di spunti tecnici. Avanti di due gol, i biancocelesti si sono fatti rimontare sul 2-2 prima dell’intervallo, per poi segnare altre due reti nel finale di partita e assicurarsi così il passaggio del turno.Simone Inzaghi gioca col solito 4-3-3, tridente formato da Felipe Anderson, Lombardi e Djordjevic. Juric propone il consueto 3-4-3: esordio dal 1' per Pinilla al centro dell'attacco, supportato da Ocampos e dall'ex laziale Pandev.Primo tempo scoppiettante. Djordjevic capitalizza un assist di Felipe Anderson, superando Lamanna con un tocco morbido (20’). Occasioni per raddoppiare di Lombardi e Patric, palla fuori in entrambi i tentativi. La Lazio sciupa anche un’occasione d’oro. Fallo di Orban su Djordjevic, Felipe Anderson va sul dischetto, ma la sua conclusione è così debole che Lamanna blocca il rigore (28’). Raddoppio solo rinviato: arriva con una rasoiata di sinistro di Hoedt da lontano (31’). Il Genoa ha il merito di crederci. Pinilla inventa un gol spettacolare: il cileno arrivato dall’Atalanta si destreggia sul lato destro dell’area laziale, rientra sul sinistro e con un interno delizioso mette il pallone all’incrocio dei pali opposto (40’). Prima del riposo, rimonta completata: l’ex Pandev gira in rete un pallone vagante a pochi metri da Strakosha (45’).Nella ripresa, occasionissima per il Grifone: Ocampos controlla fuori dall’area ed esplode un destro che va a infrangersi sul palo. Ha maggior fortuna Milinkovic-Savic che calcia al volo un pallone respinto malamente da Orban e fulmina Lamanna (70’). Il Genoa accusa il colpo e cade anche per iniziativa di Immobile che appena entro l’area trova il destro che non lascia scampo al portiere avversario (75’).