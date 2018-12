Calcio Coppa Italia: il programma degli ottavi di finale

La Lega di Serie A, dopo il sorteggio effettuato oggi per stabilire in alcuni casi le squadre che giocheranno in casa, ha ufficializzato il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia.Le partite sono in programma tra sabato 12 e lunedì 14 gennaio. Questo il calendarioBologna - JuventusLazio - NovaraSampdoria - MilanInter - BeneventoNapoli - SassuoloTorino - FiorentinaCagliari - AtalantaRoma - Virtus Entella