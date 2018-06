Firenze Calcio donne, l'Italia vola ai mondiali dopo 20 anni Portogallo battuto al 'Franchi' 3-0

ansa

L'Italia guadagna il pass per i Mondiali di calcio femminile di Parigi 2019.Nella sfida decisiva per la qualificazione aritmetica, la Nazionale batte il Portogallo 3-0 all''Artemio Franchi' di Firenze.A segno per le ragazze del ct Milena Bertolini Girelli al 4' e Salvai al 13' del primo tempo, tris di Bonansea al 91'.Non succedeva da vent'anni, cioè dall'edizione disputata negli Stati Uniti nel 1999.