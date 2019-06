Nei quarti, Italia sconfitta 2-0 Calcio: finisce il sogno mondiale delle azzurre, Olanda in semifinale A Valenciennes, le ragazze della Bertolini cedono alla distanza alle 'orange', evidente calo fisico nella ripresa. A segno Miedema e Van der Dragt

Condividi

Si infrange contro le campionesse d’Europa dell’Olanda il sogno mondiale delle azzurre. A Valenciennes, le ‘orange’ si impongono nei quarti 2-0 con un gran secondo tempo dove l’Italia soffre un calo fisico evidente. Mercoledì in semifinale le olandesi affronteranno Germania o Svezia, in campo alle 18.30.Gara a ritmi blandi in avvio, complice l’orario infelice per il gran caldo. Le migliori occasioni del primo tempo sono azzurre: al 17’, ottima sponda Bonansea per la Bergamaschi che, tutta sola, controlla male. Buona chance anche per la Giacinti al 36’, ma il suo sinistro da buona posizione finisce a lato. Olandesi poco pericolose: al 42’ la Spitse tira debolmente una punizione da posizione invitante.Nella ripresa olandesi in cattedra. Le azzurre vanno in affanno. Miedema non impatta bene di testa (49’), la Giuliani è pronta su Mertens in due occasioni (50’ e 55’), poi viene salvata dalla traversa su un tiro dal limite di Van de Donk (58’). Una punizione della Spitse sibila di poco a lato (63’). Il gol è nell’aria e purtroppo arriva al 70’: su punizione calibrata della Spitse, la Miedema insacca di testa. L’Italia accusa il colpo e non reagisce. Poco dopo stesso copione per il raddoppio (80’): altra punizione della Spitse, stavolta il colpo di testa vincente e della Van der Dragt. Ultimo lampo una chance per la Sabatino (83’). L’Olanda invece ne ha per spingere ancora e alla fine festeggia meritatamente, azzurre in lacrime.Finisce il sogno, sfuma il traguardo olimpico riservato alle prime quattro della rassegna iridata. Ma le fondamenta per il futuro del movimento sono state costruite.