Liverpool Calcio, effetto Salah anche fuori campo: calano crimini e razzismo Studio dell'Università di Stanford su tasso di criminalità e razzismo

L'importanza di Mohamed Salah al Liverpool non si ferma alle sue gesta sul rettangolo verde di gioco. L'egiziano, autore del gol che ha sbloccato la finale di Champions League e capocannoniere della Premier League a pari merito con Mane e Aubameyang, risulta fondamentale anche per la città e il benessere delle persone. Come riporta uno studio dell'Università di Stanford, dal momento dell'arrivo dell'egiziano a Liverpool il tasso di criminalità e gli episodi di razzismo nei confronti di musulmani sono diminuiti drasticamente.Secondo la ricerca, nel Merseyside i crimini sono diminuiti del 18,9% e i commenti anti-musulmani online, su Twitter in modo particolare, sono scesi del 50%. La figura di 'Momo' Salah ha influito notevolmente a rendere più familiare l'Islam ed è stata determinante nel calo dei messaggi d'odio e islamofobici: si è passati dal 7,2% di messaggio 'negativi', al 3,4%. "L'egiziano è percepito come un modello positivo che ha rassicurato la popolazione" chiosa lo studio dell'università californiana.