Ritorno terzo turno preliminare Europa League: 2-0 all'Hapoel Haifa, Atalanta qualificata al playoff I bergamaschi di Gasperini bissano il successo di una settimana fa in Israele e volano così allo 'spareggio', che vale un posto nella fase a gironi, contro i danesi del Copenaghen (andata in casa tra una settimana)

L'Atalanta bissa il successo di una settimana fa in Israele, battendo anche in casa l'Hapoel Haifa. Al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia finisce 2-0 per i bergamaschi allenati da Gasperini che si qualificano così per il playoff che vale un posto nei gironi di Europa League.Gara di andata giovedì prossimo, sempre in Emilia, e ritorno il 30 agosto in Danimarca in casa di una squadra che negli ultimi anni ha giocato spesso in Champions League.L'Atalanta, forte del 4-1 esterno di Haifa, gioca senza patemi. Castagne da due passi non arriva su un perfetto assist di Pessina, ben imbeccato in area da Zapata (29'). Subito dopo una punizione dal limite del 'papu' Gomez finisce a lato di poco (31').Nella ripresa si sblocca la gara con il gol di testa dell'ex Samp Zapata su cross dalla destra di Castagne (71'). In pieno recupero arriva anche il raddoppio di Cornelius che era appena entrato, proprio al posto di Zapata (92'). Missione compiuta per gli orobici che vanno così allo 'spareggio' contro il Copenaghen e puntano ad aggregarsi a Lazio e Milan, già qualificate di diritto per la fase a gironi di Europa League.