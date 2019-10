Seconda giornata della fase a gironi Europa League. La Roma pareggia 1-1 in casa del Wolfsberger, a Spinazzola risponde Liendl Tanto turnover fra i giallorossi che perdono un po' di lucidità nella ripresa. Restano comunque in vetta al gruppo insieme agli austriaci

Un pari che lascia un po' di amaro in bocca per la Roma, ma che conferma il primato in classifica nel Girone J. A Graz il Wolfsberger spunta un 1-1 importante per gli austriaci che danno carburante al sogno maturato 15 giorni fa dopo l'impresa in Germania. Due squadre a 4 punti, capitolini e stiriani, due a 1, Basaksehir e Moenchengladbach che hanno ugualmente pareggiato 1-1 in Turchia.Tanto turnover fra i giallorossi per i riposi annunciati di Kolarov (entrerà nel finale) e Dzeko, oltre agli infortuni di Pellegrini e Mkhitaryan. Giocano Spinazzola, Kalinic, Diawara e Pastore. In porta Mirante, Santon al posto di Florenzi sulla destra. Gli austriaci ci mettono la volontà e la pressione a tutto campo, ma non si dimostrano pericolosi. Fonseca non ha fretta, il ritmo dei suoi è compassato aspettando lo spunto vincente. Che arriva in modo rocambolesco al 27': corner di Pastore, clamorosa carambola di testa fra Spinazzola e Ritzmaier, con l'esterno giallorosso che tocca infine a beffare il portiere e due uomini sulla linea. A vantaggio acquisito, la Roma addormenta il gioco senza soffrire.A inizio ripresa Zaniolo ha il colpo del raddoppio, ma Kofler respinge la conclusione dal limite. Il Wolfsberger si sveglia all'improvviso e Mirante deve impegnarsi sul tiro di Weissman. Passa un minuto (51') e un disimpegno difettoso dei capitolini lancia Liendl che indovina un mancino nel 'sette' da oltre 20 metri. Un gran gol che carica i padroni di casa. La Roma ora fatica di più a far circolare il pallone, ma quando riesce ad affondare risulta pericolosa: Kluivert fa filtrare un bel pallone in area, Pastore non è felice con la girata (colpo non elementare); Zaniolo sbaglia la girata dopo un'azione prolungata nell'area austriaca; poi è Kofler a respingere la botta da fuori del talento di Massa. Nel finale gli austriaci calano sensibilmente. Ultima emozione al 4' di recupero, quando Kofler si lascia sfuggire il cross di Antonucci e Rnic spazza in affanno evitando il peggio.