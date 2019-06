Da oggi al 7 luglio Calcio femminile, mondiali al via in Francia Primo match Francia-Corea del Sud alle 21, diretta su Rai Sport

Si alza il sipario sulla Coppa del Mondo di calcio femminile, la prima con l'Italia dopo venti anni. Gli Stati Uniti campioni in carica rimangono i favoriti, ma le campionesse olimpiche della Germania e la Francia, paese ospitante, sperano di sovvertire il pronostico nel torneo che prende il via questa sera. La partita inaugurale contro la Corea del Sud (ore 21.00) al Parco dei Principi, darà una prima indicazione delle reali possibilità della Francia.Gli Stati Uniti puntano alla loro quarta corona. Sono la nazionale di maggior successo nella storia della Coppa del Mondo femminile, con tre trofei vinti in sette edizioni dall'inizio del torneo nel 1991. La squadra numero 1 nel ranking della Fifa, davanti a Germania, Inghilterra e Francia, punta a cancellare il fallimento delle Olimpiadi di Rio 2016, dove venne eliminata nei quarti di finale. Le americane affronteranno nel gruppo F Tailandia, Cile e Svezia.La Nazionale italiana di Milena Bertolini punta a proseguire nel rilancio e nello sviluppo del calcio femminile. Bonansea e compagne sono capitate in un girone non facile con Brasile, Australia e Giamaica. L'obiettivo è quanto meno il passaggio della prima fase, poi tutto quello che arriverà sarà di guadagnato. Le Azzurre esordiranno domenica alle 13 contro la temibile squadra dell'Australia.Nell'Australia che domenica affronterà l'Italia nella prima giornata del gruppo C non ci sarà Laura Alleway. Il difensore delle Matildas ha riportato una frattura al piede in allenamento e al suo posto è stata convocata Karly Roestbakken, 18enne alla prima chiamata. Contro le azzurre mancherà anche la giovanissima attaccante Mary Fowler (16 anni) per un problema agliadduttori.La Coppa del Mondo femminile si svolgerà in nove città: Grenoble, Le Havre, Lione, Montpellier, Nizza, Parigi, Reims, Rennes e Valenciennes. Ma per le 'Final Four' al Parc OL di Lione, non ci sarà posto per tutte.