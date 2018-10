Girone H, la seconda giornata Europa League. Quattro gol incassati e due rossi. Serataccia Lazio a Francoforte, 4-1 Eintracht Parolo pareggia la rete iniziale di Da Costa, ma Kostic rimette la freccia. Espulso Basta a fine primo tempo. Jovic fa tris e Correa finisce pure lui sotto la doccia. Nel recupero Da costa si concede la doppietta. Unica buona notizia: il pari del Marsiglia a Cipro lascia i biancocelesti al secondo posto del gruppo.

Condividi

L'unica notizia positiva è arrivata da Limassol. La Lazio a Francoforte incappa in una serata storta come raramente capita: quattro gol (a uno) al passivo, in nove contro undici per oltre mezz'ora per due espulsioni ingenue. La consolazione è arrivata da Cipro, dove l'Apollon nell'ultimo quarto d'ora rimonta due gol al Marsiglia e chiude con un insperato 2-2. Questo risultato disegna la seguente classifica del gruppo H: Eintracht a 6 punti (ha già affrontato francesi e biancocelesti, i sedicesimi sono molto vicini), Lazio a 3, un punto per la squadra di Garcia e per i ciprioti. Per la Lazio è fondamentale l'imminente doppio confronto col Marsiglia (che i francesi saranno costretti ad affrontare col coltello fra i denti).Alla Commerzbank Arena Inzaghi con Leiva perno di centrocampo, Basta e Durmisi sulle corsie, Correa e Immobile avanti. Ma l'inizio biancoceleste è distratto. Al 4', su corner di De Guzman (ex Napoli), dormita della difesa e Da Costa arriva a spingere in rete da pochi metri. La Lazio non barcolla e comincia a farsi vedere dalle parti di Trapp. In un'incursione si fa male Durmisi, deve entrare Trapp. L'intensità del gioco, comunque, continua a salire. Dalla pressione a centrocampo nasce il gol del pari al 23'. Recupero di Leiva, Immobile serve la corsa di Correa che sterza verso l'area e vede l'accorrente Parolo, bravo a piazzarla. Ma la Lazio, evidentemente, non si è ancora scrollata di dosso le amnesie mostrate nel derby. Pochi minuti dopo (28') un errore di Wallace crea il mismatch che consente a Haller di lavorare il pallone per Gacinovic bravissimo a pescare Kostic per la stoccata sotto la traversa. La Lazio stavolta non si ritrova e la partita si complica ulteriormente prima dell'intervallo: al 48' Basta (già ammonito) si aggrappa a Kostic per fermare una ripartenza. L'arbitro Gozubuyuk estrae il secondo giallo e quindi il rosso.Inzaghi non fa cambi, l'Eintracht riparte di gran carriera. Jovic incrocia il destro e manca di poco il palo lontano. E al 52' si rifà con gli interessi: il bosniaco riceve un gran pallone da Kostic e supera Proto con uno splendido lob. Sulla Lazio cala la notte. E piove pure sul bagnato, perché al 58' Correa entra in ritardo su De Guzman e si prende un rosso diretto. Inzaghi decide di dare mezz'ora a Berisha, gli fa posto un (di nuovo) insufficiente Milinkovic-Savic. Huetter, invece, può permettersi di regalare la standing ovation a Jovic e inserire il talento croato Rebic. L'Eintracht cala il ritmo, ma non rinuncia ad attaccare. Proto passa momenti difficili sull'incursione di Gacinovic ed è bravo sul colpo di tacco di Haller (presuntuoso) e soprattutto sul tiro di Stendera liberato da Rebic. Proprio all'ultimo minuto di recupero (94'), però, non può far nulla sul piatto ravvicinato del liberissimo Da Costa. Degna conclusione di una serataccia.