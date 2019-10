Serie A Battuta l'Inter al Meazza (1-2), la Juventus torna in testa Grande prova dei bianconeri di Sarri vincitori in casa della capolista che veniva da sei successi di fila. Apre Dybala, pareggia Lautaro Martinez su rigore, poi decide Higuain che era da poco entrato. Nerazzurri ora secondi con una lunghezza di ritardo dai campioni d'Italia

Grande dimostrazione di forza della Juventus che va a vincere 2-1 al Meazza sul campo dell’Inter - che veniva da sei successi di fila - e la scavalca in testa alla classifica: prima della sosta per la Nazionale, bianconeri a quota 19 punti, con una lunghezza di vantaggio sui nerazzurri e 3 sull’Atalanta di Gasperini dopo sette giornate.San Siro tutto esaurito e record d’incasso: 75.923 paganti per un incasso di 6.620.976 euro. Nell'Inter, Conte conferma il 3-5-2 con D'Ambrosio esterno destro e Lautaro al fianco di Lukaku in attacco. Nella Juve, Sarri va avanti con il 4-3-1-2 e si affida ancora a Federico Bernardeschi nel ruolo di trequartista alle spalle di Dybala e Ronaldo. Inter con Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku. La Juve rispnde con Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo. Inizio subito scoppiettante. Al 4’ i bianconeri passano in vantaggio: Cr7 finisce giù a centrocampo, la palla resta ai bianconeri e Pjanic indovina il corridoio giusto per Dybala che entra in area e poi fulmina Handanovic con un sinistro incrociato. Per l’attaccante argentino è il ritorno al gol a distanza di 6 mesi dal rigore trasformato in Juve-Milan (6 aprile) e quasi 8 su azione, da Bologna-Juve 0-1 del 24 febbraio.Juve vicina al raddoppio con un’azione personale di Ronaldo che parte dalla destra, salta alcuni avversari e poi dal limite centra la traversa con una bomba di destro. L’Inter ha due buone chance in contropiede che però vengono sfruttate male da Lukaku e compagni. Al 17’ da un traversone pericoloso di Barella, De Ligt anticipa Lautaro colpendo con il braccio, per Rocchi è rigore. Dopo la conferma Var, è lo stesso attaccante argentino a trasformare dagli 11 metri per l’1-1 (18’). Partita sempre viva e intensa, con occasioni da una parte e dall’altra. Conte al 34’ è costretto a sostituire l’infortunato Sensi, al suo posto entra Vecino. Al 42’ Ronaldo, dopo una bella triangolazione con Dybala, riesce a battere Handanovic, ma è tutto inutile a causa della posizione di partenza della ‘joya’, che era in fuorigioco.Nella ripresa inizia ancora meglio la Juve, con la formazione di Conte che fatica a ritrovarsi dopo l’uscita di Sensi. Al 49’ si fa vedere anche Bernardeschi con un sinistro a giro, ma Handanovic blocca. Un tiro da fuori di Cristiano Ronaldo, dopo insistita azione tra Matuidi e Alex Sandro, finisce a lato (54’). Altro cambio nell’Inter con Bastoni che rileva Godin (54’). E nuova chance bianconera con Dybala che arriva a tu per tu con Handanovic ma si fa respingere il tocco dal portiere sloveno e poi in mezza girata spara alle stelle (56’). Doppio cambio al 62’ per Sarri che manda dentro Bentancur e Higuain al posto di Khedira e Bernardeschi. Bella azione di Lautaro, il più vivace dei nerazzurri, che fa tutto da solo ma poi esagera e viene fermato da Alex Sandro (65’).Inter pericolosissima al 69’: da Lukaku a Vecino che tira da fuori, il pallone, dopo una deviazione di De Ligt, finisce sul palo esterno, con Szczesny immobile. Al 71’ ci prova ancora Cr7, ma Handanovic respinge. Ultimo cambio tra i bianconeri con Emre Can che sostituisce Dybala (71’), ultimo cambio anche tra i nerazzurri con Politano che entra per Martinez (78’). Juve di nuovo in vantaggio all’80’: azione veloce della squadra di Sarri che Bentancur che serve in area Higuain, il ‘pipita’ stoppa e, sempre di destro, batte Handanovic in uscita. Terza rete, tutte firmate da attaccanti argentini. Forcing finale dell’Inter, pericolosa all’86’ con D’Amborsio che imbuca per Vecino, l’uruguaiano in spaccata riesce a deviare in porta, salva in uscita alla disperata Szczesny, e poi all’88’ con Lukaku che in velocità non riesce a innescare Vecino da buona posizione. Finisce 1-2, con gli juventini a far festa al centro del campo di San Siro.