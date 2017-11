Lo dice il presidente della Liga ​Calcio, Messi rinnova ancora: per sempre nel Barcellona

In estate aveva firmato un quadriennale e nei giorni scorsi si era per parlato di un accordo a vita con il club blaugrana. Ipotesi che adesso è diventata realtà perché, secondo quanto dice il presidente della Liga, Javier Tebas, parlando con i giornalisti in conferenza stampa, l'accordo è stato siglato.Nessuna smentita è arrivata da parte del Barcellona, nè da parte dell'entourage dell'argentino. "I contratti diventano ufficiali una volta firmati e non quando si dice che sono stati firmati - sono le parole di Tebas - Messi ha rinnovato con il Barcellona e, se non mi hanno detto una bugia, ha firmato".