Russia 2018, ottavi di finale Il Brasile vola ai quarti: Messico battuto 2-0 Decidono i gol di Neymar e Firmino nella ripresa, dopo un primo tempo di marca verdeoro ma senza reti. Ripresa esplosiva, con risultato in bilico fino al raddoppio verdeoro all'88. I messicani non vanno oltre gli ottavi dal 1994

di Nicola Iannello Fa festa il Brasile alla Samara Arena, dopo aver piegato un Messico ostico e mai domo. L’ottavo di finale tra la Seleçao ed el Tricolor finisce 2-0 e lancia i gialloverdi ai quarti di finale, da disputare venerdì 6 alle 20 a Kazan, contro la vincente di Belgio-Giappone, in programma alle 20. Il Brasile non ha impressionato, ma pare aver trovato quella convinzione che era mancata soprattutto nella partita d’esordio, pareggiata con la Svizzera. Se lo squadrone sudamericano comincia a credere in se stesso, saranno dolori per tutti. Fronte Messico, continua la maledizione dell’eliminazione diretta: dal 1994, i verdi non riescono ad andare oltre gli ottavi.Nel suo 4-3-3, Tite schiera il romanista Alisson in porta, l’interista Miranda e l’ex milanista Thiago Silva coppia centrale, l’ex interista Coutinho a centrocampo con Paulinho e Casemiro, il tridente d’attacco è composto da Neymar, Willian e Gabriel Jesus. Stesso modello per Osorio, dove davanti alla difesa c’è spazio per il veterano Rafa Marquez, 39 anni, un passaggio anche non fortunatissimo nel Verona; il trio offensivo schiera il chicharito Hernandez, Vela e Lozano. Arbitra Rocchi.Nel primo tempo, occasioni vere solo di marca verdeoro, con il duello tra Neymar e Ochoa: al 5’ una conclusione di O Ney viene parata dal portiere messicano Ochoa, che al 25’ deve uscire per neutralizzare un’iniziativa della stella del Paris Saint-Germain. Al 34’ doppia chance per il Brasile: prima Ochoa respinge su Gabriel Jesus, poi Coutinho da due passi non trova la porta. Il Messico attende e cerca di ripartire in contropiede ma i tentativi di Hernandez e di Lozano vengono stoppati dalla difesa brasiliana.Il Brasile inizia il secondo tempo col turbo innestato. Ochoa salva su Coutinho, ma deve capitolare sulla scivolata di Neymar a insaccare il traversone di Willian dalla sinistra (51’); per O Ney, sesto gol in un Mondiale, secondo in questa edizione. Al 59’ Paulinho si divora il raddoppio battendo una specie di rigore in movimento, ma trova i guantoni di Ochoa. Partita viva. El Tricolor non ci sta e un sinistro a girare di Vela viene alzato sopra la traversa da un attento Alisson. Sull’altro fronte, Ochoa deve opporsi alla grande su una staffilata di Willian. Il portiere messicano vede sfilare di poco a lato un tiro di Neymar deviato da un difensore. Il risultato resta in bilico fino all’88’, quando Neymar sfonda a sinistra su verticalizzazione di Fernandinho (dall’80’ per Paulinho), il suo diagonale di punta viene leggermente deviato di piede da Ochoa ma il neoentrato Firmino (dall’86’ per Coutinho) arriva per il più facile dei tap-in. I 6’ di recupero concessi da Rocchi non modificano il risultato.