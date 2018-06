Seconda partita del gruppo D a Kaliningrad Russia 2018. Esordio vincente della Croazia, 2-0 alla Nigeria Autogol di Etebo nel primo tempo, rigore di Modric nella ripresa. Entrambe le occasioni propiziate da Mandzukic. Biancorossi da soli in testa al girone

Ottimo esordio della Croazia a Russia 2018. La squadra di Dalic supera 2-0 la Nigeria e vola al comando del girone D (complice il pari dell'Argentina con l'Islanda). Giovedì proprio la sfida fra i biancorossi e l'albiceleste dovrebbe fissare le gerarchie del gruppo.A Kaliningrad la partita comincia a ritmi bassi. I biancorossi imbastiscono più trame, passando per i piedi educati di Modric e Rakitic, le 'superaquile' corrono e chiudono gli spazi (sono la rosa più giovane del mondiale). Poco sul taccuino. Una conclusione dal limite di Perisic viaggia alta sulla traversa. Alla mezzora l'acuto che cambia il risultato. Triangolazione Kramaric-Mandzukic-Rebic col diagonale dell'ex Fiorentina che viene deviato in corner. Sull'angolo (32') sponda di Rebic, volo d'angelo di Mandzukic e deviazione nella propria porta di Etebo. La Croazia legittima il vantaggio fino all'intervallo: Kramaric sfiora la traversa di testa su cross di Rakitic, Vrsaljko spara in curva un buon suggerimento di Mandzukic.Ripresa con gli africani a tambur battente, subito tre corner con la Croazia che si difende a pieni effettivi. Moses conclude a lato, Ighalo non preoccupa Subasic. Dalic aiuta a centrocampo Rakitic e Brozovic con l'ingresso di Brozovic per Kramaric. La mossa consente alla Croazia di spegnere le velleità degli avversari. Poi arrotonda il punteggio. Ancora decisivo un calcio d'angolo, ancora protagonista Mandzukic. Troost-Ekong abbraccia vistosamente lo juventino e l'arbitro brasiliano Ricci indica immediatamente il dischetto. Al 71' Modric spiazza Uzoho. Gara in ghiaccio, con qualche lampo nel finale. Moses non riesce a superare il muro croato, mentre, in pieno recupero, Kovacic (subentrato a Rebic) spreca da ottima posizione facendo fare una bella figura a Uzoho.