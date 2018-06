Gruppo F a Sochi, i tedeschi hanno rischiato l'eliminazione Russia 2018. Kroos salva la Germania, il 2-1 del sorpasso alla Svezia arriva al 95' Gialloblù avanti al 32' con Toivonen dopo aver reclamato un rigore. Loew cambia la musica nella ripresa. Pari di Reus al 48' e tante occasioni. All'82' rosso a Boateng. Nel recupero palo di Brandt, poi il gol del madridista. La qualificazione si decide nell'ultima giornata

Toni Kroos è il salvatore di una Germania che si rifiuta di morire. Sotto di un uomo, al 5' di recupero, il centrocampista del Real Madrid va su un piazzato dal lato corto dell'area, chiede il tocco corto e inventa una parabola che incenerisce Olsen. E' l'incredibile sorpasso che arriva con i tedeschi in dieci e con un piede sull'aereo (agli svedesi sarebbe bastato il pari col Messico, a quel punto qualificato) verso casa. Il 2-1 di Sochi riscrive la storia del gruppo F e cambia le sorti delle protagoniste. La Corea del Sud è fuori, il Messico non è ancora qualificato. La Svezia ha il compito più arduo (con i messicani) dopo aver pregustato il passaggio del turno, la Germania quello più facile (con gli asiatici). E potrebbe esserci una clamorosa ammucchiata a 6 punti.Loew lascia fuori Khedira e Ozil, al loro posto Rudy e Reus. Subito un'occasione per Draxler in mischia, un difensore salva sulla linea. Risposta svedese con Berg che s'invola verso l'area, Boateng lo affronta con 'decisione' eccessiva al momento del tiro, vane le proteste dei gialloblù all'indirizzo di Marciniak. La Germania conferma le difficoltà mostrate contro il Messico: il movimento del pallone non è fluido e la Svezia non fatica a chiudere i varchi. Alla mezzora si fa male Rudy, al suo posto Gundogan. Subito dopo (32') errore di Kroos a centrocampo, Claesson lancia toivonen che controlla splendidamente di petto e alza un micidiale pallonetto contrastato da Rudiger. La Germania vede il baratro e prova a scuotersi. Gundogan dal limite, Olsen la vede all'ultimo e respinge corto, Mueller viene anticipato da Lustig. Nel finale di frazione la Svezia prova ancora a far male. Claesson manca il controllo in area e fa sfumare il contropiede. Ma, soprattutto, Berg in tuffo su punizione costringe Neuer all'intervento da copertina.Ripresa con Mario Gomez al posto di Draxler. E' una Germania molto più determinata e al 48' trova già il pari: Werner va sul fondo e centra basso, Gomez non ci arriva ma dietro arriva Reus che gira in gol di stinco. I tedeschi non mollano la pressione. Kroos dal limite, Lindelof devia e mette fuori causa Olsen, palla a lato di un soffio. Ancora Werner all'assist, Hector dal cuore dell'area non dà forza sufficiente a battere Olsen. La Svezia fatica a riproporsi, la Germania sa che il pari serve a poco e insiste. Kimmich cerca Reus che prova un improbabile colpo di tacco, leziosismo fuori luogo. Gomez si divora una clamorosa chance a tu per tu con Olsen, la bandierina del guardalinee segnala il fuorigioco che il replay smentisce: il Var avrebbe potuto convalidare l'eventuale gol. Sempre Werner sul fondo a destra, cross sottoporta su Granqvist fa quasi il pasticcio. Break svedese che si conclude con un bel tiro al volo di Forsberg dal limite, Neuer sicuro su una palla non banale. Riparte la Germania. Cross di Mueller, Werner gira indisturbato ma alza alle stelle. All'82' si complicano di parecchio i piani di Loew perché Boateng, già ammonito, rimedia il secondo giallo per un fallo su Berg. Ma la Germania deve comunque rischiare, Brandt per Hector e avanti tutta. Olsen protagonista a 2' dal 90' col riflesso sul colpo di testa ravvicinato di Gomez. 2' oltre il 90', invece, è il palo a salvare la Svezia sulla sassata dal limite di Brandt. Ancora tre minuti e scatta il momento di Kroos.