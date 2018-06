La Croazia vince il girone D a punteggio pieno Russia 2018. L'Argentina agguanta gli ottavi all'86': decide Marcos Rojo. Nigeria ko 2-1 Messi segna al 14', poi prende il palo. Pari su rigore dei nigeriani, il gol del difensore fa scendere l'albiceleste dall'aereo. Ora c'è la Francia. I croati regolano l'Islanda con lo stesso punteggio e si preparano per la Danimarca

A San Pietroburgo L'Argentina soffre maledettamente, ma batte 2-1 la Nigeria e va agli ottavi dove troverà la Francia. La Croazia corre qualche rischio di troppo, ma doma l'Islanda a Rostov con identico punteggio e chiude il gruppo D al comando con tre successi. Agli ottavi, come da pronostico, c'è la Danimarca.Dopo le due brutte figure contro Islanda (1-1) e Croazia (0-3), l’Argentina è costretta a vincere per sperare nel passaggio agli ottavi. Sampaoli cambia ben cinque giocatori su 11 rispetto alla formazione schierata contro la Croazia. Tra i pali Franco Armani, portiere del River Plate, Rojo in coppia con Otamendi come centrale di difesa. In mezzo al campo Banega, in avanti dentro dal primo minuto Higuaín e Di Maria, insieme a Leo Messi. Il ct della Nigeria, Gernot Rohr, riconferma in blocco l’undici che ha battuto 2-0 l’Islanda alla Volgograd Arena. Al 13’ un brivido per Mascherano che si trova di fronte Ihenacho lanciato in rete ma riesce a fermarlo. Subito dopo gol sontuoso di Messi: Lancio preciso di Banega, stop con la coscia sinistra e diagonale destro sul palo opposto per il gol dell’1- 0. L’Argentina si carica: prima ci prova Higuain, poi Messi che colpisce il palo su punizione. Al rientro dagli spogliatoi breve conciliabolo tra i giocatori dell’albiceleste chiaro segno della prospettata autogestione, poi doccia fredda: Mascherano cintura Balogun in area, rigore e Moses pareggia. Per l’Argentina tutto da rifare. Gli africani sono tutt’altro che vittime sacrificali e tentano anche qualche sortita velenosa. Al 61’ entra Pavon per Perez, Argentina a trazione ancora più anteriore. L’Argentina comincia a denotare un calo fisico e al 77’ cross per Ighalo che tenta la soluzione al volo di destro, fuori di poco. La Nigeria chiede l'intervento del VAR per un tocco di mano in area di Rojo, ma Cakir lo reputa involontario. All’80’ dentro anche Aguero. L’Argentina cerca l’assalto, soffre e trova, ironia della sorte, un gran gol con un difensore: Marcos Rojo che servito da Mercado calcia al volo di destro un vero siluro dalla distanza all’86’. Ultimi minuti di sofferenza per l’Albiceleste, poi l’estasi.A Rostov, l'Islanda subisce il palleggio, abbastanza sterile della Croazia (tenuti a riposo 5 diffidati su 6) per tutto il primo tempo. Ma negli ultimi cinque minuti ha tre occasioni. Finnbogason conclude a fil di palo, Lovren salva di piede su Bjarnason e respinge un diagonale di Gunnarsson. Fuochi d'artificio di Badelj a inizio ripresa. Traversa al 51' e gran gol in semigirata al 53'. L'Islanda riparte subito. Ingason due volte su corner di testa: alta la prima, scheggiata la traversa la seconda. Quando i croati sembrano in grado d'imporre la loro ragnatela di passaggi, Lovren (appena entrato) allarga il braccio sul cross di Sigurdsson che trasforma il penalty al 76'. L'ultimo acuto islandese è di Bjarnason che arriva col passo lungo sul cross di Finnbogason e non centra la porta spalancata. Proprio al 90' Perisic riceve da Badelj in area e scarica in rete il sinistro che vale la vittoria. L'Islanda torna a casa con due sconfitte dopo il pareggio all'esordio con l'Argentina che faceva sperare in un cammino più produttivo.