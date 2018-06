A Kazan, gruppo H, i 'Cafeteros' tornano in corsa per gli ottavi Russia 2018. La Colombia si rilancia e manda a casa la Polonia, 3-0 Inizio stentato da ambo le parti, poi dilagano i sudamericani. A fine primo tempo zuccata vincente di Mina. Nella ripresa uno-due di Falcao e Cuadrado. Polacchi eliminati con due sconfitte in due gare

La Colombia si rilancia, la Polonia torna mestamente a casa. A Kazan la squadra di Pekerman vince 3-0 e si potrà giocare la qualificazione agli ottavi contro il Senegal. Per quanto riguarda i polacchi, spenti e senza idee, il presidente federale Boniek è stato un pessimo profeta: aveva vaticinato un lungo cammino, fino alla finale. Le partite con Colombia e Senegal hanno fatto vedere ben altro.Squadre compatte, ma anche timorose di scoprirsi (eredità delle sconfitte nelle partite d'esordio). Ne viene fuori una gara tesa, non spettacolare: il risultato in palio è troppo importante. La Colombia si accende quando Cuadrado trova spazio sulla destra per far valere la sua velocità. Piszczek salva alla disperata quando lo juventino viene attivato da Falcao. Cuadrado restituisce l'assist, Falcao è anticipato da Bednarek. Poi l'esterno si mette in proprio, salta un paio di difensori e, sul fondo nell'area piccola, piazza un tiro-cross che Szczesny neutralizza con un gran riflesso. La Polonia barcolla e i 'Cafeteros' passano. Al 40', da corner, Cuadrado scambia con James che, tutto solo, crossa preciso per l'elevazione di Mina. Gol importante a fine frazione.I polacchi provano a reagire a inizio ripresa. Al quarto d'ora grandissima occasione per Lewandowski che controlla magnificamente un lancio da centrocampo ma calcia addosso a Ospina in uscita bassa. La squadra di Nawalka non fa molto di più. Quella di Pekerman piazza l'uno-due micidiale. Al 70' Uribe trova la profondità per Falcao (tenuto in gioco da un movimento sbagliato di Krychowiak) che si presenta da solo a battere Szczesny. La Polonia molla e al 75' James inventa un assist dall'out sinistro a centrocampo e lancia sulla corsa Cuadrado che vince il duello col compagno in bianconero Szczesny. Ultimo quarto d'ora anche vivace. Krychowiak ha la palla buona su azione da piazzato, Ospina e la scivolata in extremis di un difensore gli dicono di no. Cuadrado imperversa e trova Uribe che, spalle alla porta, tocca di tacco, Szczesny osserva Bednarek spazzare.