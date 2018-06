Seconda partita del gruppo C a Saransk Russia 2018. La Danimarca beffa un Perù sprecone. Poulsen decide l'1-0 Cueva si procura e sbaglia malamente un rigore a fine primo tempo. Al 59' il gol partita dei danesi, seguito da altre ottime occasioni per i sudamericani

La Danimarca raggiunge la Francia in vetta al gruppo C con il successo 1-0 sul Perù nella partita giocata a Saransk. La squadra di Gareca spreca tanto, incluso un rigore, e subisce il gol su una delle rare sortite dell'undici di Hareide, votato al contenimento.Sudamericani più vivaci fin dalle battute iniziali. Gareca comincia con Guerrero (non in perfette condizioni fisiche) in panchina. Danesi costretti nella propria metà campo, a tratti in affanno. Kjaer salva su Farfan a botta sicura. Al tramonto del primo tempo l'occasionissima per il Perù è sul dischetto: Poulsen aggancia Cueva e l'arbitro Gassama ricorre al Var per assegnare il penalty. Lo stesso Cueva, però calcia malissimo e manda il pallone in curva (46').Primi dieci minuti della ripresa più compassati, il Perù accusa il colpo del rigore sbagliato. Poi il classico del calcio, gol sbagliato gol subito. Cueva, Carillo e Flores non riescono a indirizzare in porta un pallone che balla in area. Subito dopo (59') contropiede perfetto spinto da Erikson e consegnato a Poulsen per il diagonale vincente. Subito dentro Guerrero, il Perù comincia l'assedio. Schmeichel dice di non al diagonale di Flores e al colpo di testa del neoentrato. Sponda di Rodriguez, nessuno arriva sul secondo palo a correggere in rete. Tacco di Guerrero da centroarea, fuori di centimetri. Finale convulso. I danesi hanno due occasioni per chiudere il conto: con Jorgensen (murato alla disperata da un difensore) e con Poulsen (Gallese, in uscita, chiude lo specchio). In mezzo la clamorosa chance del pari per Farfan, innescato da uno scatto di Carrillo, Schmeichel ci arriva di piede. Cinque minuti di recupero, il risultato non cambia.