Clamoroso epilogo del Girone F Russia 2018: la Germania trova la sua Corea. Agli ottavi vanno Svezia e Messico Gli asiatici vincono 2-0 (entrambi i gol oltre il 90') e mandano a casa i campioni del mondo in carica, relegati all'ultimo posto. Gli scandinavi ('giustizieri' dell'Italia nelle qualificazioni) vincono il gruppo col 3-0 ai latinoamericani

Anche la Germania ha trovato la sua Corea. Il 2-0 subito a Kazan (entrambi i gol nel recupero oltre il 90') elimina i campioni del mondo in carica, mentre la Svezia si 'vendica' della coda velenosa del post-partita coi tedeschi e vince il girone battendo 3-0 il Messico. Classifica del gruppo F che recita alla fine: Svezia e Messico 6 punti (con gli scandinavi nettamente avanti nella differenza reti), Corea del Sud e Germania 3 (con gli asiatici davanti, sempre per differenza reti). La Nazionale che ha eliminato l'Italia negli spareggi europei per questo Mondiale fa quindi un figurone, per il momento. Un epilogo, fra l'altro, incredibile: ai tedeschi sarebbe bastato vincere anche con un solo gol di scarto per passare agli ottavi.Invece a Kazan si vede ancora una Germania con molte ombre. Primo tempo con i sudcoreani pericolosi in almeno un paio di occasioni. Nel primo caso Neuer è incerto sulla punizione di Jung, poi anticipa Son. Nel secondo Son spara alto da buona posizione. Finale in crescendo con i tedeschi, che alzano il ritmo nella ripresa. Prima dell'intervallo, Cho si ritrova addosso la zampata di Hummels su azione d'angolo. Tutto merito del portiere coreano, invece, la parata sul colpo di testa ravvicinato di Goretzka. Loew getta nella mischia prima Mario Gomez poi Mueller, mentre giungono le notizie dell'uno-due svedese al Messico. La pressione della Germania (Gomez di fa vedere subito di testa) ha come rovescio della medaglia alcune rapide ripartenze coreane che la difesa sbroglia in affanno. Dentro anche Brandt (per Hector, ora le punte sono tre), Son fa tremare Loew con una conclusione a fil di palo. Il tris svedese non cambia le prospettive, la Germania deve vincere. Anche con un solo gol, ma deve vincere per restare in Russia. Bel cross di Mueller, Hummels entra coi tempi giusti ma la prende di spalla e la manda a lato. Kroos sfonda centralmente, il tiro è contenuto da Cho. Recupero. Corner per la Corea, serie di tocchi, Kroos la indirizza all'indietro e Kim si trova sulla traiettoria per insaccare. Segnalazione di fuorigioco che il Var 'annulla'. Il gol è assegnato al 93'. Germania tramortita, ma non doma. Tutti avanti, incluso Neuer. Così (96') Son può galoppare per metà campo su una ribattuta della difesa e depositare il raddoppio nella porta vuota.L'eliminazione dei campioni del mondo im carica fa scivolare in secondo piano l'impresa della Svezia che, a Ekaterinburg, sovverte il pronostico e s'impone nettamente su un Messico non all'altezza delle prime due partite. Le due nazionali vanno a braccetto agli ottavi, con gli scandinavi al primo posto. Subito superlavoro per il comunque ottimo Ochia. L'estremo messicano dice di no a Berg e Forsberg. La Svezia reclama anche un rigore per un mani di Hernandez. Pitana va a controllare il video e dicide a favore del 'Chicharito'. Poco male perché nella ripresa il Messico sparisce. Al 50', dopo una prolungata azione, Claesson svirgola malamente un cross ma mette Augustinsson nelle condizioni di sbloccare lo score. Al 62' arriva il rigore per il fallo di Moreno su Berg. Trasforma Granqvist. Il terzo gol dà l'idea del crollo messicano: su rimessa laterale svedese (74') palla spizzata verso l'area con Alvarez che interviene goffamente e beffa il suo portiere. Il Messico può sperare solo nella Corea e il risultato che arriva da Kazan è l'unica buona notizia di Germania.