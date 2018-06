A Kaliningrad, partita della seconda giornata del gruppo E Russia 2018. La Svizzera rimonta e vince al 90', Serbia battuta 2-1 Serbi avanti con Mitrovic già al 5'. Gli elvetici subiscono, poi aggiustano la gara nella ripresa. Pareggia Xhaka, firma il sorpasso Shaqiri. La squadra di Petkovic in testa al girone a braccetto col Brasile

La Svizzera è un diesel implacabile. Regala il primo tempo alla Serbia (che sembrava travolgente), poi aggiusta tutto nella ripresa: rimonta e colpo partita proprio sui titoli di coda, con l'avversario sulle ginocchia. A Kaliningrad Petkovic vince 2-1 e aggancia il Brasile in vetta al gruppo E. Quattro punti, come i verdeoro. La Serbia, ex capofila, resta inchiodata a tre e deve inseguire la qualificazione nell'ultima partita contro il Brasile, impresa titanica. Per la Svizzera c'è la Costarica, invece.



Avvio al fulmicotone della squadra di Krstajic. Mitrovic impegna di testa Sommer che vola a salvare la sua porta. Pochi secondi dopo, però, il colpo di testa della punta del Fulham su cross di Tadic buca il portiere elvetico e manda in vantaggio i serbi. Che continuano a controllare il gioco con Milinkovic-Savic e Tadic che spesso illuminano nella trequarti avversaria. La Svizzera prova a uscire dal guscio con Dzemaili che gira male un cross di Rodriguez. La buona occasione l'ex Bologna ce l'ha alla mezzora su imbucata di Zuber, Stojkovic fa un grande intervento. comunque molto meglio la Serbia nel primo tempo che si chiude col tracciante di Tadic alto di poco.



Altra Svizzera nella ripresa. Al 52' Shaqiri viene murata, palla fouri area a Xhaka che non ci pensa due volte e scarica un siluro a mezza altezza che vale il pari. Elvetici ora più convinti. Shaqiri scheggia l'incrocio con un tiro a giro. La Serbia cerca più qualità con l'ingresso di Ljajic (per Kostic). Cross rasoterra di Kolarov, Mitrovic non arriva all'appuntamento sul secondo palo. La partita va avanti a buon ritmo. Ljajic, da una parte, e Shaqiri, dall'altra, cercano senza fortuna lo spunto vincente. La Serbia va in crisi fisica dopo l'80'. Embolo (entrato da poco), centrale da 25 metri, arma un gran destro che Stojkovic contiene a fatica in due tempi. Subito dopo Ivanovic ci mette la punta del piede sul diagonale di Shaqiri e salva in corner. Infine, torre di Embolo per l'incursione di Gavranovic che calcia addosso a Stojkovic in uscita (azione che però sarebbe stata 'cancellata' dal Var per fuorigioco della punta elvetica). Proprio al 90' Gavranovic riesce a indirizzare una palla sporca verso Shaqiri in campo aperto, l'ex Inter va via e trafigge Stojkovic. E' il match point.