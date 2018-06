La partita del Gruppo F al 'Luzhniki' di Mosca Russia 2018. Lozano affonda la Germania, il Messico vince a sorpresa 1-0 Ottima prova della 'Tricolor' di fronte ai campioni in carica apparsi appannati. Il gol partita al 35', subito dopo c'è la traversa di Kroos su punizione. Nella ripresa i messicani falliscono il raddoppio in contropiede, corrono qualche rischio, ma fanno festa

Il gol di Lozano manda in visibilio un'intera nazione. Il Messico festeggia un'inattesa quanto importante vittoria contro la Germania e vola al comando del gruppo F, mettendo fra l'altro un'ipoteca sul passaggio agli ottavi. Non è la prima volta che la squadra campione del mondo in carica perde all'esordio (è successo all'Argentina sia nel 1982 sia nel1990, è successo alla Spagna nel 2014), certo che per Loew quanto successo al Luzhniki di Mosca è una doccia fredda a cui si dovrà presto reagire.Avvio ambizioso della ‘Tricolor’ del ct Osorio, vicinissima al gol dopo appena 58 secondi con Lozano: Boateng evita il peggio in scivolata. Risponde Timo Werner: diagonale largo da posizione molto defilata (3’). Non trema Neuer sul tiro di Herrera (11’) e la capocciata dell’ex romanista Moreno (14’), al minuto 35’ però il match prende una piega imprevista: fulmineo contropiede dei messicani, favorito dalla malmessa difesa di Loew, con il ‘chicharito’ Hernandez che serve Lozano a campo aperto, l’attaccante si beve Kimmich in area e fa centro di destro. L’unica reazione tedesca è firmata Kroos (39’): punizione deviata sulla traversa da un reattivo Ochoa. Prima del riposo ancora rischi per la Germania, con Vela che sfiora il raddoppio spedendo a lato di un soffio (45’). Bella partita, intensa e divertente.La Germania sembra imballata fisicamente ma deve comunque reagire, Il Messico ha così varie volte campo aperto nella ripresa. Hernandez sbaglia malamente un contropiede due contro uno mancando il passaggio verso Guardado. Ma la 'Tricolor' deve soprattuto soffrire. Kimmich prova una rovesciata spettacolare, alta di poco. Kroos non trova il bersaglio dal limite. Loew si gioca le carte Mario Gomez, Reus e Brandt, spostando tutto in avanti il baricentro dei tedeschi. Proprio Gomez non trova la porta con la specialità della casa, il colpo di testa, ben servito da Kimmich. L'ultimo acuto è di Brandt, con una sventola che sfiora il palo sotto gli occhi di Ochoa. Si chiude con Neuer 'in the box' a cercare il tutto per tutto su corner, Niente da fare, la Germania diventa la prima sorpresa negativa di questo Mondiale.