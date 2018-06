Russia 2018, ottavi di finale Cavani 'mata' Cristiano Ronaldo. L'Uruguay batte il Portogallo e vola ai quarti Una doppietta del Matador decide la partita. In mezzo, il pareggio provvisorio di Pepe. Ai quarti sarà sfida con la Francia, venerdì 6 luglio

Condividi

di Nicola Iannello La Celeste piega i campioni d’Europa e fa suo il secondo ottavo di finale dei Mondiali russi. A Sochi, Uruguay-Portogallo, primo incrocio mondiale tra le due squadre, finisce 2-1: la doppietta di Cavani incornicia il gol del pari provvisorio di Pepe. Sarà un quarto di finale da scintille contro la Francia, venerdì 6 luglio alle 16 a Nižnij Novgorod. La squadra del ct Oscar Tabarez, ex allenatore di Milan e Cagliari, si conferma tra le candidate al titolo. Russia 2018 registra l’eliminazione di Cristiano Ronaldo e Messi nello stesso giorno.Nel 4-3-1-2 di Tabarez ci sono il portiere ex Lazio Muslera, il laziale Càceres e il genoano Laxalt sulle fasce, l’ex Sampdoria Torreira e l’interista Vecino a centrocampo, lo juventino Bentancur dietro le punte Suarez e Cavani (ex di Palermo e Napoli). Fernando Santos si affida alla superstella Cristiano Ronaldo, circondato da una corte di comprimari devoti al leader, tra cui l’ex compagno di squadra nel Real Madrid Pepe in difesa e l’ex interista João Mario sulla fascia.Passano 7’ e la Celeste passa in vantaggio: Cavani dalla destra sventaglia per Suarez sull’altra fascia, il Pistolero ricambia e pesca el Matador sul secondo palo per la zuccata (sporca) vincente. Al 24’ occasione per il raddoppio dell’Uruguay: Suarez si procura una punizione da posizione centrale e la calcia sotto la barriera, Rui Patricio si distende e respinge. Primo tempo di marca uruguagia, lusitani da rivedere.In avvio di ripresa il Portogallo prova ad alzare il baricentro. Una mischia in area uruguaiana frutta un corner, su cui Pepe stacca di prepotenza e trova il pareggio (55’). La Celeste non sbanda e trova il gol del sorpasso ancora con Cavani che con un destro di prima a girare chiude in bellezza un’azione partita dal rilancio lungo del portiere e rifinita dall’assist di Bentancur: per il Matador è il terzo gol in quattro partite (62’). Tabarez toglie Bentancur per Cristian Rodriguez. Risponde Santos con l’ex interista Quaresma per Adrien Silva (65’). Al 70’ grossa chance per i lusitani: Muslera non trattiene un cross, Bernardo Silva riesce a calciare ma alza troppo la mira. Nella mischia si infortuna Cavani che, aiutato da Cristiano Ronaldo a uscire dal campo, chiede il cambio. La squadra di Tabarez gioca alcuni minuti in inferiorità numerica prima dell’ingresso di Stuani (74’, in contemporanea nel Portogallo out Guedes, in il milanista André Silva). I campioni d’Europa si insediano nella metà campo avversaria, ma non vanno oltre cross preda della difesa uruguaiana e un destro centrale di Manuel Fernandes. Nel recupero, Rodriguez imbeccato da Suarez in contropiede fallisce il gol della sicurezza uruguaiana. A tempo praticamente scaduto, Muslera mette i pugni su un destro ravvicinato di Quaresma. Festa Uruguay, lacrime portoghesi.