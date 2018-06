La partita del Gruppo E a Rostov Russia 2018. Zuber risponde a Coutinho, Brasile-Svizzera 1-1 I verdeoro fanno la partita, ma non premono troppo sull'acceleratore. Perla balistica del giocatore del Barcellona, il pari a inizio ripresa su azione d'angolo. Forcing finale della squadra di Tite, Sommer non si fa superare. In ombra Neymar

Brasile non troppo convinto, la Svizzera sa che si può accontentare. A Rostov finisce 1-1 fra le due favorite del Girone E. Serbia così sola al comando dopo la prima giornata.Gabriel Silva ben scortato da Willian, Coutinho e Neymar nel munitissimo attacco verdeoro. Petkovic a viso aperto con tre trequartisti dietro Seferovic, La prima chance è proprio per i rossocrociati, con Behrami che gira di stinco il bel suggerimento di Shaqiri e manca il bersaglio. Poi comincia il samba e la Svizzera va in difficoltà. Schaer va in difficoltà sul cross di Neymar, Paulinho gira da pochi passi, Sommer la tocca con la punta delle dita quanto basta per allungare oltre il palo. Il gol arriva al 20' su un'invenzione balistica di Coutinho, destro a giro dal limite con palla che sbatte sulla faccia interna del palo opposto prima d'insaccarsi. La Svizzera accusa il colpo e non si districa dalla ragnatela di passaggi dei giocolieri brasiliani che non affondano con troppa convinzione. Nel recupero c'è il colpo di testa di Thiago Silva che sorvola di poco la traversa.La ripresa si apre con il pareggio degli elvetici. Al 50' corner di Shaqiri e colpo di testa vincente di Zuber. Di fatto le uniche due conclusioni nello specchio della porta sono finite sul tabellino marcatori. Il Brasile riparte a ritmo blando (complice anche un Neymar impalpabile), la Svizzera è compatta e soddisfatta. Al quarto d'ora Tite inserisce Fernandinho per Casemiro e poi Renato Augusto per Paulinho. Il Brasile prova a stringere i tempi, Coutinho va alla girata volante su cross ma manca la porta. Dall'altra parte Dzemaili tira pressato dal limite senza impressionare Alisson. Sommer ha qualche grattacapo in più sul tiro di Neymar, ma se la cava. Dentro anche Firmino, per Gabriel Jesus, il giocatore del Liverpool manda alle stelle un pallone interessante. Il Brasile si sveglia negli ultimissimi minuti. Comincia Neymar, che arriva all'impatto di testa su un cross da destra ma colpisce troppo centrale. Ben più complicata la respinta dell'estremo elvetico sulla zuccata di Thiago Silva, dimenticato dalla difesa su piazzato di Neymar. Infine Miranda calcia di poco a lato da centroarea in mischia. Un punto per uno.