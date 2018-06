Seconda giornata del gruppo D a Nizhny Novgorod Russia 2018. La Croazia travolge l'Argentina. Rebic, Modric e Rakitic firmano il 3-0 A inizio ripresa un erroraccio di Caballero dà il via al tris degli uomini di Dalic, che staccano il biglietto per gli ottavi. Messi in ombra, albiceleste poco pericolosa e ora a serio rischio di eliminazione

Condividi

di Mauro Caputi Croazia agli ottavi, Argentina all'inferno e con il Mondiale seriamente a rischio. Il 3-0 di Nizhny Novgorod si iscrive di diritto fra i risultati più clamorosi del campionato del mondo (non solo di questo). Mentre i croati si godono la qualificazione e viaggiano verso il primato del gruppo D a punteggio pieno, l'albiceleste ora tifa per il pari in Nigeria-Islanda e poi deve battere (anche con un risultato largo) gli africani. La squadra di Sampaoli ha dato la netta sensazione di non esserci fisicamente e mentalmente.Né Dybala, né Higuain e nemmeno Di Maria per Sampaoli. Accanto a Messi (che non inciderà) e Aguero c'è Meza. Dalic avanza Modric fra i trequartisti, Brozovic schermo davanti alla difesa con Rakitic, Kramaric in panchina rispetto alla Nigeria. Partita subito a viso aperto. Rasoterra mancino di Perisic, Caballero la mette in corner. Perez cerca Messi che non riesce ad agganciare da ottima posizione. Salvio offre a Meza che arriva a rimorchio, Lovren è sulla traiettoria e salva in corner. Alla mezzora una palla gol clamorosa a testa. Comincia l'Argentina: Aguero approfitta di un'incertezza di Subasic e riesce a toccare per Perez che mette a lato a porta vuota. Dall'altra parte Vrsaljko crossa da destra, sul secondo palo sbuca Mandzukic tutto solo e di testa non centra la porta. In chiusura di frazione, grande palla di Modric per Rebic che perde il tempo e poi conclude altissimo.Ripresa subito interessante. Aguero si gira sull'appoggio di Tagliafico, conclusione debole che Subasic para. Sul capovolgimento di fronte c'è il clamoroso errore al rinvio di Caballero che serve Rebic, il croato è bravo a colpire al volo. Croazia avanti al 53'. Sampaoli manda subito nella mischia Higuain e Pavon (per Aguero e Salvio). Proprio il 'Pipita' è bravo ad andare sul fondo e servire, Subasic respinge e si salva anche su Messi. Sull'altro fronte, Vrsaljko crossa per Mandzukic che taglia sul primo palo ma non centra la porta. Dentro anche Dybala, per Pavon, la 'Joya' si fa vedere con un sinistro a giro alto. Poi altra grave incertezza della difesa argentina su un cross di Mandzukic, Kramaric si fa rimontare dalle parti di Caballero. L'Argentina comincia a sbagliare centrocampo. Su un recupero croato, palla sulla fascia e poi a Modric che ci pensa e inventa un destro a fil di palo (80'). Per Dalic è l'apoteosi. Rakitic va vicino al tris, la sua punizione dal limite si schianta sulla traversa all'87'. Il centrocampista del Barcellona può riprovarci al 91' e iscrive il nome nello score: ennesima palla persa da un'Argentina ormai senza più sangue al cervello, Caballero salva una prima volta su Rakitic, ma non può nulla quando Kovacic (entrato da poco) la rimette sul piede del blaugrana.