Mondiali. Nel girone G a Mosca travolta la Tunisia (5-2) Show di Lukaku e Hazard, Belgio vola negli ottavi Doppiette per i due attaccanti, la quinta rete siglata dal nuovo entrato Batshuayi. Per i nordafricani a segno Bronn e Khazri

Condividi

A Mosca, il Belgio vince la seconda gara spese della Tunisia (5-2) e resta a punteggio pieno nel girone G, conquistando così con un turno di anticipo il pass per gli ottavi di finale. Grandi protagonisti Lukaku e Hazard, autori di una doppietta, i quali hanno dimostrato anche in questa occasione di essere gli alfieri della squadra di Roberto Martinez. La formazione nordafricana guidata da Maaloul, eliminata con un turno di anticipo, nonostante la pesante sconfitta numerica, esce comunque a testa alta, visto che per buoni tratti ha giocato quasi alla pari con i più blasonati avversari.Primo tempo spettacolare. Al 6' sblocca su rigore Hazard (Ben Youssef entra in ritardo sulla stella del Chelsea), poi al 16' raddoppio di Lukaku (assist Mertens). Reazione della Tunisia che due minuti dopo accorcia con Bronn. Al 48' ancora Lukaku sigla il tris su splendido filtrante di Meunier, con la difesa dei nordafricani che resta immobile. A inizio ripresa Hazard serve il poker (51'). A questo punto la partita cala d'intensità, con la squadra di Martinez in pieno controllo. Nel finale però diventa scoppiettante con le reti al 90' del nuovo entrato Batshuayi (per lui anche una traversa) e al 93' di Khazri che fissa il definitivo 5-2.