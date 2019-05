Il dodicesimo uomo Calcio, Olanda: l'arbitro segna un gol e lo convalida

Nog nooit meegemaakt dit pic.twitter.com/sGyixN0gFb — Harkemase Boys (@HarkemaseBoys) 25 maggio 2019

Nell'incontro di calcio del campionato olandese tra HSV Hoek e Hakermase Boys, l'arbitro si è trovato nel mezzo di una mischia sotto porta e ha 'segnato' a favore della squadra dell'HSV in quel momento in attacco. Dopo pochi secondi di perplessità, il direttore di gara ha deciso di convalidare la rete, scatenando le proteste di Hakermase Boys, che comunque alla fine ha vinto l'incontro per 4.2.