Il ritorno degli ottavi in Ucraina Europa League. I corner mandano la Lazio ai quarti. Leiva e De Vrij firmano il 2-0 a Kiev La squadra di Inzaghi cancella l'incerta prestazione della settimana scorsa all'Olimpico (2-2) e si piazza nell'urna di Nyon. In casa della Dinamo prova gagliarda con un gol per tempo, entrambi su azione d'angolo ispirata da Luis Alberto

Due corner mandano la Lazio ai quarti. I biancocelesti giocano bene (come non avevano fatto sette giorni fa all'Olimpico sette giorni fa) e cancellano il brutto 2-2 di Roma in casa della Dinamo Kiev. La squadra di Inzaghi porta via un autorevole 2-0 e infila il suo nome nell'urna di di Nyon, continuando il cammino europeo.C'è Immobile, non c'è Milinkovic-Savic nell'undici di partenza di Inzaghi. Che propone Patric e Lulic sulle corsie, Parolo, Lucas e Luis Alberto a centrocampo. accanto a Immobile c'è Felipe Anderson. Khatskevitch se,pre con tre trequartisti dietro l'unica punta Besedin. Stavolta Junior Moraes è in campo dall'inizio, insieme col talentino Tsygankov. La Lazio parte forte, Felipe Anderson è imprendibile nelle sue accelerazioni. Kadar salva in scivolata su Immobile che, lanciato in profondità, aveva già evitato il portiere. Quando la Dinamo prova a uscire dal guscio, i biancocelesti trovano il vantaggio. Al 23' corner di Luis Alberto e stacco vincente di Lucas Leiva. La Lazio fa l'errore di abbassarsi e Tsygankov per poco non la punisce come all'andata, con un bel tiro dal limite. Luis alberto, direttamente su corner, impegna severamente Boyko. Poi Immobile sciupa la palla del raddoppio girandosi sulla gamba il ghiottissimo invito del solito Felipe Anderson. Ancora un errore sottoporta del centravanti, che colpisce debolmente sull'imbucata dell'onnipresente brasiliano (bravo comunque Boyko a chiudere lo specchio). Al 44' si materializza la 'nemesi' di Inzaghi. Il tecnico, alla vigilia, si era compiaciuto dell'assenza del Var in Europa: sul lancio di De Vrij Boyko esce di pugno ad anticipare Immobile e per il guardalinee il portiere colpisce in area. Solo il fermo immagine chiarisce che il tocco è avvenuto di poco, ma visibilmente, oltre la linea. L'assistente tv avrebbe fatto sanzionare il portiere.La ripresa si apre col colpo di testa di Besedin su corner, di poco a lato. Dall'altra parte, incredibile errore di Patric che si ritrova davanti alla porta per un marchiano errore di Shabanov, tiro alle stelle. Immobile continua a litigare col gol: prima controlla male un buon pallone di Felipe Anderson e si complica il tiro; poi manca la girata al volo scucchiaiata di Parolo. Nella Dinamo entra Mbokani (per Besedin, non cambia il modulo), Il congolese gestisce male un ottimo pallone ed è costretto a ridarlo fuori, arriva Tsygankov e tira di pochissimo alto. Affondo a sinistra di Felipe Anderson che prova il diagonale con pochissimo spazio, Boyko controlla. Dentro Lukaku e Marusic per Lulic e Patric, energie fresche sugli esterni. Un altro neoentrato, Gonzalez, procura un brivido a Berisha con un bel movimento concluso con un tiro dal limite alto di poco. All'83', ancora da corner, arriva il raddoppio che chiude il contro: batte Luis Alberto, prolunga Luiz Felipe, De Vrij piazza la zampata. L'ultimo brivido è una punizione di Tsigankov, a lato di poco.