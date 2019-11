Serie A Festa Lazio, vince in casa del Milan dopo 30 anni ed è quarta Colpo dei biancocelesti che nel posticipo dell'11.ma giornata passano 2-1 al Meazza contro i rossoneri. La squadra di Simone Inzaghi aggancia il quarto posto in coabitazione con l'Atalanta e il Cagliari a quota 21 punti. Apre le marcature Immobile, sempre più capocannoniere con 13 gol, momentaneo pari milanista grazie ad un autogol di Bastos, nel finale decide il gol di Correa. Milan in undicesima piazza assieme all'Udinese (13 pt).

Condividi

Terza vittoria di fila della Lazio che torna a vincere a San Siro in casa del Milan a distanza di 30 anni. La squadra di Simone Inzaghi passa 2-1, grazie al 13.mo gol di Immobile e alla rete nel finale di Correa (in mezzo il momentaneo pari rossonero con ll’autogol di Bastos). I biancocelesti sono quarti con 21 punti assieme ad Atalanta e Cagliari, ad una lunghezza dalla terza piazza della Roma. Il Milan, due sconfitte e una vittoria da quando c’è Stefano Pioli, sono lontanissimi dalla lotta per un posto in Europa, undicesiimo posto in coabitazione con l’Udinese (13 punti).Rinfrancato dal successo ottenuto giovedì sera contro la Spal, Stefano Pioli lancia ancora dal primo minuto Bennacer e Castillejo, anche per l’assenza di Suso . In campo anche Calabria e Krunic. Tra i biancocelesti Immobile guida regolarmente il reparto d'attacco in coppia con Correa. Rossoneri col 4-3-3: Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernández; Paquetá, Bennacer, Krunic; Castillejo, Piatek e Calhanoglu. I biancocelesti di Simone Inzaghi rispondono col 3-5-2: Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. La prima occasione capita alla Lazio con Lulic che in contropiede serve Immobile, il capocannoniere del campionato entra in area e calcia di destro, Donnarumma respinge, poi Romagnoli anticipa Correa pronto al tap-in (5’). Cresce poi il Milan, pericoloso al 21’ di rimessa con Castillejo che serve Paqueta, ma la conclusione del brasiliano è debole (21’). Sul ribaltamento di fronte Lazio a un passo dal vantaggio con Immobile che coglie in pieno la traversa su assist di Luis Alberto (22’). Ci prova di sinistro dal limite Castillejo, ma Strakosha si distende e devia (24’). Il gol è nell’aria e la Lazio passa al 25’: Lazzari fugge sulla destra e mette al centro un cross al bacio per Immobile che di testa incrocia sull’altro palo, battendo Donnarumma. E’ 0-1 e il tredicesimo sigillo personale in questa Serie A per l’attaccante campano e il 100° gol con la maglia laziale. Match sempre sul filo e al 28’ arriva il pari rossonero: dalla sinistra Theo Hernandez mette al centro, sulla palla in acrobazia ci arriva Piatek, il pallone sbatte poi sul petto di Bastos e finisce in rete, beffato Strakosha. Castillejo, problema muscolare, deve uscire, al suo posto entra Rebic (36’). Chance nel finale di un bel primo tempo anche per lo stesso Rebic di testa, Correa, due volte, e Calhanoglu direttamente su calcio d’angolo.Nella ripresa non cambia il copione della partita, sempre molto intensa. Pioli al 53’ effettua il secondo cambio inserendo Rafael Leao al posto di Paqueta. Proprio sui piedi del neoentrato attaccante portoghese capita una buona chance, ma si fa soffiare il pallone dal recupero alla disperata di Milinkovic-Savic. Cambi anche nell’undici di Inzaghi che mette in campo Parolo e Caicedo per Milinkovic-Savic e Immobile (60’). Fase dell’incontro molto spezzettata, con tanti interventi ‘ruvidi’ da una parte e dall’altra, tanti i cartellini gialli estratti dall’arbitro Calvarese. Una ‘bomba’ su punizione di Calhanoglu da quasi 30 metri scalda i guanti di Strakosha al 66’. Con il passare dei minuti i ritmi si abbassano, mentre aumentano in maniera esponenziale gli errori. Donnarumma respinge in angolo con i piedi un diagonale di Luis Alberto, ben assistito da Lazzari (76’) . Dura poco il match di Caicedo che si infortuna alla spalla ed è costretto ad uscire, entra Cataldi (81’). All’83 arriva il 2-1 della Lazio: Luis Alberto infila un corridoio perfetto per Correa che palla al piede entra in area e ha il tempo di battere Donnarumma con un preciso e potente destro. Nel forcing finale alla ricerca del pari, Pioli manda in campo anche Bonaventura per Krunic (85’), ma il risultato non cambia più, fa festa la Lazio che torna a vincere al Meazza contro il Milan dopo ben 30 anni.