Serie A Spal seconda: Atalanta battuta da una doppietta di Petagna Prosegue lo splendido avvio di stagione degil estensi che debuttano nel nuovo stadio Mazza di Ferrara battendo 2-0 i bergamaschi di Gasperini. Terza vittoria su quattro partite e secondo posto in classifica in coabitazione con il Napoli alle spalle della capolista Juve. Per gli orobici invece è la seconda sconfitta di fila dopo il ko interno con il Cagliari.

Condividi

Prosegue lo splendido avvio di stagione della Spal che debutta nel nuovo stadio Mazza di Ferrara battendo 2-0 l'Atalanta. Per gli estensi è la terza vittoria su quattro partite e secondo posto in classifica in coabitazione con il Napoli alle spalle della capolista Juve. Per gli orobici invece è la seconda sconfitta di fila dopo il ko interno con il Cagliari.Avvio forsennato di partita a ritmi altissimi. Zapata pericoloso per gli ospiti, miracolo di Gollini su Petagna al 22'. La partita è molto divertente, frizzante e godibile, giocata con agonismo ed intensità, anche se si va al riposo a reti bianche.In apertura di ripresa la svolta, firmata proprio dall'ex Andrea Petagna: al 50' tap-in dopo un colpo di testa di Felipe respinto da Gollini; al 56' un suo sinistro in area si impenna imparabilmente per una sfortunata deviazione di Toloi che batte per la seconda volta il portiere ospite. Tifosi della Spal in festa e sabato nell'anticipo c'è la sfida alla Fiorentina (ore 18). Mercoledì i viola e la Samp giocheranno il recupero del match della prima giornata non giocato per il crollo del Ponte Morandi a Genova: le due squadre sono appaiate a quota 6 punti e con un eventuale successo una delle due potrebbe agganciare proprio Spal e Napoli al secondo posto.