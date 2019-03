27.ma giornata Serie A, nel posticipo finisce pari tra Fiorentina e Lazio: 1-1 Match dai due volti al Franchi, con il primo tempo dominato dai biancocelesti (avanti con il gol di Immobile) e la ripresa caratterizzata dalla reazione dei viola (a segno Muriel). Per entrambe ora il discorso europeo si complica.

Condividi

Finisce 1-1 il posticipo di Firenze tra i viola e la Lazio. Match dai due volti, con il primo tempo dominato dai biancocelesti (avanti con Immobile) e la ripresa caratterizzata dalla reazione dei viola (a segno Muriel). Per entrambe ora il discorso europeo si complica.Al Franchi match con profumo d’Europa. Pioli schiera la Fiorentina con il 4-3-3: Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Pezzella, Biraghi; Veretout, Edimilson, Benassi; Chiesa, Gerson e Muriel. Risponde Simone Inzaghi mettendo in campo la Lazio con il 3-5-2: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Inizio di studio, con i viola che provano a tenere in mano il pallino del gioco e i biancocelesti pronti a pungere in velocità. La prima grande occasione è per la Lazio al 21’: bella palla di Milinkovic-Savic per Immobile il cui destro, deviato da un gran intervento di Terracciano, finisce sul palo. Ma è il preludio al gol del vantaggio della Lazio che arriva al 23’: doppio scambio tra uno scatenato Correa e Immobile, quest’ultimo dal limite dell’area lascia partire un potente destro che inganna Terracciano. Ancora pericolosa la squadra di Inzaghi al 30’ con un rapido uno-due tra Correa e Milinkovic-Savic, il cui potente destro viene messo in calcio d’angolo da Terracciano. Pioli al 36’ è costretto a sostituire Chiesa, che non ce la fa a giocare per problemi fisici, con Simeone. A fine primo tempo ancora occasioni per la Lazio con Correa (38’) e lo stesso Immobile (44’), ma Terracciano è attentissimo.Ad inizio ripresa altro cambio nei toscani con Mirallas al posto di Edimilson (46’). Subito due tentativi dalla distanza di Milinkovic-Savic, ma senza fortuna. Con il passare dei minuti cresce la Fiorentina. Ci prova Miralles al volo al 59’, ma il suo destro finisce a lato. E al 61’ arriva il pareggio: fuga sulla destra di Mirallas, cross in mezzo per il tocco vincente di sinistro di Muriel. Per il colombiano, arrivato a gennaio, è la rete numero 6 in campionato in 8 gare. Viola ancora pericolosa al 63’: Simeone recupera palla a centrocampo e si invola, perfetto il centro per Mirallas che però da buona posizione manda alto. Cresce la pressione Nella Lazio Simone Inzaghi inserisce Badelj (al 68’ per Lulic) e Romulo (al 75’ per Luis Alberto). Simeone è indemoniato e al 77’ ci prova con uno stacco imperioso, fuori di poco. Ultimo cambio da una parte e dall’altra con Vitor Hugo che subentra a Ceccherini (80’) e Bastos a Radu (83’), si va così verso il triplice fischio dell’arbitro Orsato. Per la Lazio sono ora 8 le lunghezze di ritardo dal quarto posto, l’ultimo buono per la Champions, anche se resta da recuperare la gara con l’Udinese. Per i viola resta ancora in piedi, anche se non sarà affatto facile, la speranza di qualificarsi per l’Europa League.