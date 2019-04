Serie A Colpo Champions dell'Inter, vittoria 3-1 a Frosinone Nel posticipo domenicale della 32.ma giornata i nerazzurri passano allo Stirpe e 'blindano' il terzo posto. Per i ciociari una sconfitta che rende ancor più difficile il cammino verso la salvezza



Fa festa l’Inter che nel posticipo domenicale della 32.ma giornata passa 3-1 in casa del Frosinone e blinda il terzo posto, compiendo un balzo forse decisivo nella lotta per qualificarsi in Champions League. Per i ciociari una sconfitta che rende ancor più difficile il cammino verso la salvezza.Stadio Stirpe praticamente pieno. Baroni schiera il Frosinone col 3-5-2: Sportiello in porta; dietro Goldaniga, Ariaudo e, Capuano. In mezzo ci sono Paganini, Chibsah, Cassata, Valzania e Beghetto mentre davanti giocano Pinamonti e Ciofani. Spalletti risponde con il 4-2-3-1: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; a centrocampo Vecino e Borja Valero; Politano, Nainggolan e Perisic alle spalle di Icardi unica punta, preferito a Lautaro Martinez. I nerazzurri partono subito forte alla ricerca dei 3 punti che valgono oro in chiave Champions. Al 19’ arriva il vantaggio: buona azione sulla destra di D’Ambrosio, cross perfetto sulla testa di Nainggolan che, tutto solo, riesce a spiazzare Sportiello. La reazione dei ciociari è tutta in un colpo di testa di Paganini, che finisce di poco sopra la traversa (23’). Al 35’ l’arbitro Massa concede un calcio di rigore all’Inter per una trattenuta in area di Cisbah a Skriniar. Dal dischetto non c’è Icardi, ma Perisic. Il croato è freddissimo e spiazza Sportiello per il 2-0 (37’). Milanesi vicinissimi al tris con Politano in contropiede, ma l’ex esterno del Sassuolo si fa ipnotizzare da Sportiello che riesce a deviare in angolo (41’).Nella ripresa il Frosinone aumenta i ritmi. Così al 61’ arriva la rete che riapre il match: Borja Valero perde palla, Ciofani se ne impossessa e serve Cassata che dal limite dell’area calcia di sinistro, Handanovic ci arriva ma non riesce ad evitare il gol dell’1-2. A questo punto i canarini ci credono. Una punizione da oltre 20 metri di Ciano mette i brividi ad Handanovic e compagni, finendo a lato di pochissimo (69’). I nerazzurri provano ad ‘addormentare’ il match Finale nervoso con il Frosinone a caccia di un pareggio insperato e l’Inter a pungere in velocità.E così al 93’ di rimessa arriva il tris nerazzurro con Vecino, al termine di una bella azione Vecino-Joao Mario-Icardi, conclusa con il sinistro chirurgico del centrocampista uruguaiano (93’). Finisce 1-3 e Inter più tranquilla in vista dello scontro diretto di sabato prossimo a San Siro con la Roma.