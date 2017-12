Il derby della 'Madunina' nei quarti di finale Coppa Italia. Cutrone match-winner nei supplementari, il Milan batte l'Inter 1-0 Per i rossoneri in semifinale c'è la Lazio

Più cattivo e determinato il Milan, forse avviato sulla strada della guarigione. Arrendevole e senza nerbo l'Inter, che fra Coppa Italia e campionato non vince da cinque partite (due pareggi e tre sconfitte) in cui ha segnato solo un gol. Ci vogliono i supplementari, ma i rossoneri si guadagnano la semifinale (giocheranno contro la Lazio) grazie al gol di Cutrone. Per i nerazzurri (ora rimasti in una sola competizione, il campionato) il campanello d'allarme è diventato una sirena.Problema dell'ultimo istante per Gattuso: in riscaldamento si fa male Storari, in porta va Antonio Donnarumma, fratello di Gigio (infortunato pure lui), all'esordio in rossonero. Per il resto è 4-3-3, con Biglia perno di centrocampo e Suso-Kalinic-Bonaventura nel tridente. Spalletti col consueto 4-2-3-1. Joao Mario fra Candreva e Perisic; Nagatomo e Ranocchia sostituiscono gli infortunati D'Ambrosio e Miranda; Cancelo confermato terzino destro. Il Milan è confusionario nei primi minuti, poi prende campo favorito da un'Inter troppo timida. Cross di Kessie, Bonaventura anticipa di testa Cancelo, Handanovic deve sfoderare un grande intervento. Suso attivo, si vede murare il tiro un paio di volte. Al 23' va in scena il Var: autogol di Donnarumma (goffo di piede sul tiro ravvicinato di Perisic) sullo sviluppo di corner, nettissima però la posizione di fuorigioco di Ranocchia piazzato proprio davanti al portiere. Riparte il Milan: Suso s'infila sulla destra dell'area e spara in diagonale, Handanovic respinge a mano aperta. Kessie alto dalla distanza. Nel complesso, l'Inter soffre molto il pressing alto dei rossoneri.Nerazzurri più presenti nella ripresa, partita ora più aperta. Una clamorosa occasione per parte. Si comincia con Joao Mario, che centra Donnarumma da due passi sulla perfetta sponda aerea di Icardi. Lo imita Bonaventura, che si avventa di testa su un cross di Suso malamente smanacciato da Handanovic e alza a porta vuota. Gattuso deve cambiare Abate e Kalinic per infortunio (entrano Calabria e Cutrone), in mezzo c'è la scelta tecnica di Calhanoglu per l'evanescente Locatelli. Spalletti non è soddisfatto della sua manovra, spazio a Borja Valero e Brozovic (per Joao Mario e Gagliardini). Suso sempre il più pericoloso dei rossoneri, si fa spazio e prova il sinistro a giro che, deviato da Skriniar, colpisce la faccia alta della traversa. Risposta nerazzurra col diagonale di Perisic, alto sulla traversa. Due emozioni prima dei supplementari. Botta di Perisic e respinta corta di Donnarumma, che poi è bravo a chiudere in corner sul tocco ravvicinato di Candreva. Dall'altra parte, il solito Suso gira da posizione centrale, una deviazione spiazza Handanovic ma il pallone rotola a fil di palo.Overtime con squadre naturalmente più sfilacciate. Il Milan sembra avere un po' più di benzina. Spalletti si gioca l'ultimo cambio, Eder al posto di Candreva. Ma poco dopo i rossoneri passano (104'): sinistro di Suso a pescare l'inserimento di Cutrone, controllo solitario e tiro imprendibile per Handanovic. L'Inter ha un quarto d'ora per riequilibrare, ma fa poco anche per la compattezza difensiva della squadra di Gattuso. Buon cross di Perisic per Icardi, che anticipa tutti di testa ma mette a lato. Festeggia il tifo rossonero.