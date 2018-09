Il pomeriggio della quinta giornata Serie A. La Roma affonda a Bologna, è crisi. Poker della Lazio al Genoa Al 'Dall'Ara' Mattiello e Santander segnano i primi gol dei felsinei in questo campionato. Filippo Inzaghi centra il suo primo successo rossoblù. Sull'altra sponda del Tevere i biancocelesti si scrollano di dosso la falsa partenza col 4-1 al Genoa, doppietta di Immobile. L'Udinese passa 2-0 in casa del Chievo

Filippo Inzaghi apre ufficialmente la crisi della Roma con il primo successo (e i primi gol) del suo Bologna in questo campionato. Per i giallorossi la sconfitta del 'Dall'Ara' arriva dopo il pari interno col Chievo e la sconfitta 3-0 a Madrid in Champions. I punti in classifica sono 5, bottino deficitario che farà passare brutte serate a Di Francesco in una settimana intensa (c'è il turno infrasettimanale). Sull'altra sponda del Tevere, ride invece la Lazio che si scrolla definitivamente di dosso la partenza ad handicap (due ko nelle prime due) e vola a quota 9. Prezioso successo dell'Udinese sul campo di un coriaceo Chievo, friulani a quota 8.Dzeko affiancato da Perotti e Kluivert, Marcano terzino sinistro: sono le scelte di Di Francesco per risalire la china. La squadra di Inzaghi è ancora a caccia del primo gol in campionato, Falcinelli e Santander sono i terminali offensivi. Ritmo non forsennato (anche per il gran caldo), ma Skorupski ha subito lavoro. Prima il colpo di testa di Fazio (intervento molto impegnativo per il portiere), poi il tiro di Kluivert. Felsinei comunque non remissivi, Mattiello di testa non inquadra la porta di poco. Ancora una chance per Kluivert, poi è il Bologna a colpire: al 36' Mattiello raccoglie a destra in area, rientra sul sinistro e calcia splendidamente sul palo lontano. Lo svantaggio costringe la Roma a forzare i tempi. Prima dell'intervallo Fazio su corner, impegna severamente Skorupski che, nel recupero, viene graziato da Cristante dopo un'uscita sbagliata.Nella ripresa il Bologna concede campo, ma chiude bene gli spazi. Di Francesco cerca il grimaldello con Pastore per Cristante. E invece, 5' dopo è il Bologna a scavare il soloco. E' il minuto 59 quando Falcinelli riceve sulla destra in contropiede e serve al centro verso l'accorrente Santander, controllo e Olsen battuto. Fuori Kluivert, entra Under; fuori Fazio (ammonito) entra Kolarov. La Roma non ha assolutamente continuità. Dzeko non trova la devizione vincente sottomisura, Florenzi non supera la guardia di Skorupski. Occasioni casuali, è il Bologna che manca un paio di volte il colpo del ko causa l'approssimazione di Okwonkwo (subentrato a Falcinelli).I biancocelesti vogliono scrollarsi di dosso la prova opaca (seppur vittoriosa) contro l'Apollon in Europa League. Tornano i titolari e l'effetto si vede. Al 7' va a segno Caicedo, liberato dalla sponda di Milinkovic-Savic. Al 23' raddoppio di Immobile, con Bessa colpevole di una sanguinosa palla persa e ottimamente verticalizzata da Parolo. Ospiti passivi, nel finale di frazione nessuno arriva sul fendente di Lulic che attraversa tutta la porta. Dominio incontrastato dei biancocelesti, un episodio però riapre la partita. Pochi secondi dopo la ripresa del gioco Koamé parte in contropiede e indirizza (male) verso Piatek che vince il rimpallo con Acerbi e accorcia. Quinto gol in campionato per il polacco. La Lazio non trema: al 53' cross di Lulic e perfetta zuccata di Milinkovic-Savic. Doppio vantaggio ristabilito e sagra delle occasioni fallite (anche per merito di Marchetti) per i biancocelesti. Mancano temporaneamente il poker Caicedo, Milinkovic-Savic, Immobile, Parolo e Correa. Sullo striscione del traguardo (89') Immobile si toglie la soddisfazione della doppietta raccogliendo la respinta di Marchetti sul tiro di Correa.Friulani letali nell'ultimo quarto d'ora, per fare bottino pieno al 'Bentegodi'. Partita pure interessante. Fofana fa tremare la traversa al 31', Tomovic allarga di poco la deviazione di testa. Scuffet è bravo su Rossettini, Stepinski non centra la porta di testa. Poi colpisce l'Udinese. Al 76' De Paul dalla grande distanza fa secco Sorrentino con un destro nell'incrocio. Finale ricco di emozioni. Scuffet salva i sui sul destro a giro di Giaccherini e un minuto dopo (89') il contropiede fulmineo sull'asse De Pol-Lasagna chiude il conto col gol dell'ex Carpi.