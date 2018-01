A 'Marassi' il recupero della terza giornata Serie A. Il regalo di Dzeko (l'ultimo?) nel recupero salva la Roma, con la Samp finisce 1-1 Il bosniaco al 91' pareggia il gol su rigore di Quagliarella in chiusura di primo tempo. Giallorossi quinti a -2 dall'Inter e -5 dalla Lazio

L'ultimo regalo (forse) di Dzeko evita alla Roma una sconfitta a 'Marassi'. Il recupero della terza giornata in casa della Sampdoria termina 1-1 con due reti siglate nei recuperi delle frazioni. Giallorossi molto bene a inizio partita e arrembanti nel finale, quasi una 'risposta' a quanto successo domenica a San Siro. Per i blucerchiati è il primo pari interno in questo campionato. Rinforzato il sesto posto a quota 34, il Milan insegue a 31. Roma a 41, quinta a due punti dall'Inter e a cinque dalla Lazio.Giampaolo recupera a tempo di record Quagliarella, in attacco con Zapata; Ramirez a sostegno delle punte, a centrocampo gli intoccabili Torreira e Praet insieme con Linetty. Di Francesco cancella le voci di mercato (in realtà smorzate da Monchi nel prepartita) e schiera Dzeko al centro del tridente con Under e Defrel ai lati. Centrocampo con Pellegrini, Strootman e Nainggolan. E' proprio la mediana giallorossa a prendere il controllo delle operazioni e a stroncare sul nascere le iniziative blucerchiate. Dzeko ha voglia di farsi vedere e i compagni lo cercano. Il bosniaco è però sfortunato nei primi secondi, quando non arriva all'impatto su un pallone ravvicinato, e poi trova costantemente una deviazione che vanifica i suoi tiri. Viviano è prodigioso su una deviazione ravvicinata di Nainggolan e puntuale su una sventola dalla distanza di Pellegrini. La Samp è pericolosa solo con un tiro di Ramirez (intercettato da Fazio) servito dallo spunto di Zapata. Suona come una clamorosa beffa per i giallorossi, quindi, il vantaggio doriano in pieno recupero. Orsato non vede il netto tocco di braccio di Kolarov sul cross di Ramirez, ma il Var 'non perdona'. Dal dischetto va Quagliarella che realizza al 2' di recupero.Ancora Samp in apertura di ripresa, Zapata non inquadra la porta sul ghiotto invito di Praet. Poi un problema alla coscia chiude la partita di Quagliarella, rilevato da Caprari. Roma ora meno tonica e anche sciupona in almeno un paio di ripartenze favorevoli. Alisson la tiene in partita con una splendida parata a levare dal 'sette' la punizione-gemma di Caprari. Di Francesco si decide a gettare nella mischia l'ex di lusso: Schick prende il posto di Defrel. Subito una scossa per i giallorossi, col diagonale di Pellegrini che sibila a centimetri dal palo. Ma è un'occasione senza continuità. Di Francesco ci prova col giovane Antonucci, ma il classe '99 sciupa subito una clamorosa chance da pochi passi su cross di Pellegrini. Sull'altro fronte, caprari manda alle stelle un invitante pallone sbucato da un'azione d'angolo. Infortunio anche per Praet, entra Barreto nella Samp che aveva già mandato in campo Murru per Strinic (pure lui malconcio). L'ultima carta della Roma è Gerson per Pellegrini (in realtà uno dei migliori in campo). Ancora Alisson protagonista, parata strepitosa sul tiro ravvicinato di Caprari liberato da un'eccellente combinazione con Torreira. Subito la risposta giallorossa, con la girata di Florenzi su cross di Kolarov dall'altra fascia. Roma tambureggiante. Quattro di recupero, ne basta uno per il pareggio: palla ad Antonucci in area sul fondo, ottimo cross per la zuccata di Dzeko, tutto solo. Due punizioni dal limite per la Samp tengono in apprensione i giallorossi, ma il pari resiste.