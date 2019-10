Calcio Sampdoria, Di Francesco rescinde il contratto L'annuncio sul sito del club. Salta la prima panchina in Serie A

La Sampdoria ha comunicato di aver raggiunto un accordo consensuale con Eusebio Di Francesco e il suo staff tecnico "per l'interruzione del rapporto professionale"."Il presidente e i suoi collaboratori ringraziano Di Francesco e staff per il lavoro svolto e per la disponibilità dimostrata" si legge nella nota della società blucerchiata.