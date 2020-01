Al vantaggio di Benassi replica una punizione di Orsolini Esordio beffa per Iachini: il Bologna agguanta la Fiorentina al 94' Alla prima sulla panchina della Fiorentina il nuovo tecnico raccoglie soltanto un pareggio nel derby dell'Appennino contro il Bologna allo stadio Dall'Ara. Il gol di Orsolini su punizione nell'ultimo minuto di recupero vale un insperato 1-1 per i felsinei comunque sempre in partita

Al Dall’Ara il Bologna pareggia in extremis 1-1 con la Fiorentina. I felsinei di Mihajlovic ospitano i toscani nel match dell’ora di pranzo della Befana: sulla panchina viola c'è l'esordio di Beppe Iachini, che conferma il 3-5-2 dell’esonerato Montella e ritrova Chiesa dal primo minuto. Gli emiliani ritrovano Danilo al centro della difesa e puntano su Palacio in attacco.Padroni di casa più propositivi in avvio ma al 14’ Chiesa si libera bene dal limite e conclude: Skorupski non si fa sorprendere. Molto attivi in avanti Orsolini e Palacio e rossoblù che collezionano corner.Ma al 27’arriva un incredibile gol del viola Benassi che su ribattuta della difesa felsinea spara un gran tiro che finisce all’angolino basso. Al 32' Caceres rischia l'autogol, svirgolando, sugli sviluppi dell’ennesimo angolo battuto dal Bologna. Al 36' Castrovilli per Lirola che prova a restituirla al centrocampista in area di rigore: si salva la difesa del Bologna.La gara è godibile e si va al riposo con i viola in vantaggio ma con un Bologna dimostratosi sempre in partita.Nella ripresa Mihajlovic inserisce Santander per Poli. Il canovaccio non cambia: i padroni di casa provano a fare la partita e gli ospiti replicano in ripartenza. Al 62’ 62' lampo di Vlahovic che riceve palla al limite e cerca una conclusione immediata: palla alta. Forse il serbo è troppo egoista in questa occasione (Castrovilli era solo sulla sinistra). Al 67’ tiro insidioso di Sansone neutralizzato da Dragowski. Al 70’ grande occasione sciupata da Chiesa che avanza conclude in velocità ma viene fermato da un grande Skorupski. C’era Boateng appena entrato per Vlahovic tutto solo sulla destra. Al 78' Pulgar sfiora il raddoppio: punizione a giro del cileno che sfiora il palo alla destra di Skorupski. All’ 82' Dalbert scatta in contropiede ma cerca un improbabile gol da centrocampo a scavalcare Skorupski e nell'occasione si fa anche male. All’87’ Bani sfiora la palla sugli sviluppi della punizione diventa un tiro insidioso e Dragowski para d'istinto.Il Bologna pressa e alla fine viene premiato da una grande punizione vincente di Orsolini al 94’. Pareggio tutto sommato giusto ma grande occasione persa dalla Fiorentina che non vince dal 30 ottobre.